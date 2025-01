Un zorro en el campo de concentración de Plaszów

En un momento de gran intensidad emocional una estela rojiza sobre la nieve me saca del ensimismamiento. El impacto me lo ha provocado la vista de las últimas lápidas del antiguo cementerio judío de Podgórze, olvidadas bajo el musgo y el hielo, las pocas que no fueron empleadas para empedrar caminos. Al volver hacia el sendero que recorre los escasos restos del primero campo de trabajo y después de concentración de Plaszów, un zorro cruza lo que fue la gran plaza de recuento del lager. Me pasa a apenas 50 metros y cuando, saliendo de ese sueño, le llamo como si fuera un perrillo, acelera para perderse en el bosque cercano.

Plaszów es hoy un parque museizado en el sur de la ciudad polaca de Cracovia, pero entre esos mismos árboles estaba la fosa a la que iban a parar cada día los fusilados y los muertos por las inhumanas condiciones impuestas por la máquina genocida nazi. Alrededor de 6.000 fueron después inhumados por sus propios compañeros y familiares y quemados para eliminar las huellas del crimen, unos hechos reflejados por Spielberg en una de las escenas más espeluznantes de ‘La lista de Schindler’. Muchos más murieron allí de hambre y frío o en los traslados del barrio de Kazimierz al gueto, luego a Plaszów y de éste, a la desesperada por el avance soviético, hacia Auschwitz.

Hoy Auschwitz, del que ayer se cumplieron 80 años de su liberación, es una de las principales atracciones turísticas de Polonia, dicho con todo el respeto. El campo de exterminio, el llamado ‘cementerio más grande del mundo’, es visitado cada día por miles de personas que se amontonan en barracones, en la conservada primera cámara de gas o ante los restos de los crematorios de Birkenau.

Evidentemente este turismo no tiene nada que ver con el de Eivissa o Mallorca, pero es inevitable hacerse la pregunta, ¿dónde está el equilibrio entre la banalización turística y turistificación (en la que en ese momento estás participando) y la necesidad de conocer unos hechos que pueden repetirse por el olvido y la deriva? Me quedo con lo último.

