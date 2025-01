"La visión de san Sebastián vino ante mis ojos tal como lo vi en Génova, un precioso niño, de cabello crujiente y revuelto y de labios rojos, elevando sus ojos con una mirada fija, divina, apasionada hacia la Eterna Belleza de los Cielos abiertos". Oscar Wilde no pudo permanecer indiferente ante el retrato del mártir que pintó Guido Reni en 1615. Pero este no era el único retrato del santo. A partir del Renacimiento, los pintores italianos utilizan la figura de san Sebastián para exponer sus ideales de la belleza masculina. Como un nuevo Praxíteles, el cuerpo del mártir, atado a un mástil y atravesado por las flechas, se presenta prácticamente desnudo, con un taparrabos como única prenda. Mantegna, Botticelli, Antonella da Messina, Perugino, Bazzi… nadie se resistirá a pintar a este joven bellísimo y, a la vez, lleno de virtud, dispuesto a entregar su vida por la fe.

Leo que hay quien se ha ofendido por la ‘sexualización’ de san Sebastián en un cartel de no-sé-dónde, y que si esto es una falta de respeto, igual que lo de la vaquilla de Lalachús. En primer lugar, hay que tener claro que quien lleva seis siglos sexualizando a Sebastián ha sido la propia Iglesia, y no pasa nada. Nunca hubo lugar a equívocos. Algunos de los maestros renacentistas que he citado antes eran públicamente homosexuales, y eso no fue impedimento para que papas y obispos les encargaran obras.

Se dice que la consagración de san Sebastián como icono LGTBI se produce tras el poema que le dedicó Wilde, quien se identificó con el mártir: alguien perseguido por su identidad, obligado a tener una doble vida, que paga un precio muy alto por defender su fe. Y esta es la grandeza de la iconografía y la cultura católica, que te interpela personalmente. Así -y eso lo comprobé en mi adolescencia- en Semana Santa, las personas perseguidas por la ley se identifican con el Cautivo, los heroinómanos veían en las marcas del Ecce Homo sus propias pústulas, y sus madres se proyectaban en la figura de La Dolorosa.

Tener un santo patrón LGTBI debería ser un orgullo, y que hagan bromas risueñas con tu iconografía demuestra tu universalidad. Que una minoría adinerada y poderosa quiera judicializar esto es ridículo.

