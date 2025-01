A quant va el quilo de periodista

Si un polític em convidés a dinar per a sol·licitar-me que l’ajudés en la seva causa, la que fos, li respondria que si vol ajuda es busqui un psiquiatre o a un capellà -depenent del seu estat de gravetat-, que la feina d’un periodista no és ajudar ningú. Al contrari, la meva feina a partir d’aleshores seria malfiar-me d’aquest polític, ningú hi ha més perillós que un paio que vol fer la gara-gara a la premsa per al seu propi benefici. Jo no ajudaria ni tan sols a qui pretengués acabar amb la fam en el món o amb les guerres, ja que no és la meva feina, així que imaginin a un polític.

No tothom en la professió pensa igual. Revela Antoni Puigverd en el seu recomanable últim llibre, ‘Ocell de bosc’, que quan el Vivales exercia de president, va convocar a dinar al més granat de la premsa autòctona, tots, per descomptat, amb cognoms de raça pura, com el mateix Vivales abans de dir-se Vivales: Bassas, Basté, Rahola, Terribas, Álvaro -aquest supleix la falta de pedigrí amb el nom: Francesc-Marc, guionet inclòs- i el mateix Puigverd, perquè l’ajudessin a proclamar la Republiqueta. A mi no em van convidar, i això que a cognoms catalans no hi ha qui em guanyi. Millor, amb aquesta tropa segurament va ser un dinar sense alcohol, prefereixo el bar Cuéllar, on mai no en falta.

Puigverd, a qui tinc per persona assenyada, va ser l’únic que li va aconsellar a l’amfitrió que no continués amb els seus plans, els de la republiqueta, no els del dinar. Aquesta trobada explica el fervor amb què tots els comensals -tret d’en Puigverd- van saludar poc temps després el coitus interruptus de la independència, i l’absència de crítica cap a qui l’havia proclamat, que per alguna cosa era qui els va convidar a dinar, tot i que -sospito- fos a càrrec de tots els catalans. Tu em convides a dinar i jo t’ajudo en els teus deliris, podria ser el brindis -amb aigua, per descomptat, com s’aigualiria després tot el procés- a les postres.

Espero que a més del dinar hi hagués promeses de càrrecs, d’espais televisius o radiofònics i fins i tot d’ingressos en efectiu, o haurem de concloure que la premsa catalana es ven molt barata. Li hauré de preguntar a en Puigverd, tot i que segur que van esperar que s’absentés per a repartir retribucions.

