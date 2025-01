Pues claro que no pinta bien para España saber que el más todopoderoso que nunca, Donald Trump, no sabe situar a nuestro país en el mapa, confundiéndolo con un país miembro de los BRICS, organización multilateral que agrupa a economías emergentes y que se ha constituido como un espacio internacional alternativo al G7. Las siglas de los BRICS provienen de los países fundadores de la organización que agrupa a: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, si bien actualmente está compuesto por once miembros plenos, que incluyen a Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. También cuenta con varios países socios.

Y no solo eso, no pinta bien cuando de un plumazo, en sus primeras 24 horas al frente de la Casa Blanca, ha despedido a un español, el chef José Andrés, del consejo presidencial del que ha formado parte durante el mandato de Joe Biden. Y porque, como ya hiciera en 2017, durante su primer mandato, el nuevo presidente de Estados Unidos ha ordenado el cierre de la página web en español de la Casa Blanca, así como sus redes sociales. Tan es así que al ingresar en la página web de la Casa Blanca en español aparece un error de «página no encontrada», acompañado de un acceso directo a la versión en inglés. También ha desaparecido el perfil en castellano de la red social X.

Y luego está lo de la amenaza con «aranceles del 100%», en este caso no sólo a España. Y todo esto lo hizo nada más convertirse en el 47 presidente de Estados Unidos. Trump es vengativo por naturaleza y no va a dejar títere con cabeza. Ya hemos visto de quiénes se rodeó en su toma de posesión. Por ahí van los tiros que, a buen seguro se incrementarán porque la poderosa Asociación Nacional del Rifle estadounidense, cuyo fin es la defensa del derecho a poseer armas tanto para la defensa personal como para actividades recreativas, dejará de estar en el punto de mira y volverá a cobrar impulso bajo el mandato del multimillonario, con las consecuencias que todos conocemos. No entiendo la aversión del Trump por el español, quizá no tanto por los españoles, aunque no todos, dada su cercanía con Santiago Abascal.

