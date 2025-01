El Parador, más de 16 años de obras

El Parador es nuestra particular obra del Escorial: todas las previsiones de plazos y apertura se han incumplido sistemáticamente desde que se puso la primera piedra hace ya la friolera de 16 años, pese a que las obras debían durar sólo 30 meses. Fue en febrero de 2009 cuando se inició este ambicioso proyecto que respondía a tres objetivos. Por una parte, recuperar el edificio del Castillo de Dalt Vila, muy degradado, que el Ejército había cedido al Ayuntamiento de Ibiza en 1974, y hacerlo con cargo a las arcas del Estado, pues era una inversión inasumible para las administraciones locales. Por otra, que este hotel, abierto durante todo el año, sirviera para dinamizar el casco antiguo de la ciudad, que aunque ya era Patrimonio de la Humanidad desde diciembre de 1999 aún era un barrio muy desconocido tanto para la población como para los turistas, que requería de importantes inversiones debido a su estado de abandono. En tercer lugar, y no menos importante, cuando muchos años antes de que empezaran las obras se pensó en abrir un Parador en la edificación más emblemática de Dalt Vila, el Castillo -en estado ruinoso-, la isla de Ibiza apenas tenía oferta de hoteles de máxima categoría y tan sólo había uno de cinco estrellas, por lo que este establecimiento podría sumarse a la lista de paradores del Estado para atraer un turismo de mayor poder adquisitivo fuera de los meses fuertes de la temporada: aunaba dos objetivos del sector en los años 90, la ansiada desestacionalización y el aumento de la calidad de una planta hotelera de media y baja categoría, que requería una profunda reconversión para no perder competitividad en un mercado cada vez más complicado y sometido a una radical transformación internacional.

Pero el proyecto ha tardado tanto que a lo largo de estos 16 años el mercado del lujo se ha expandido en Ibiza y Formentera (de la mano de la reforma de los establecimientos) como nadie habría previsto a final del siglo pasado, y paradójicamente ahora lo que está más en peligro es el turismo familiar tradicional que busca precios más asequibles.

En este tiempo, también Dalt Vila ha mejorado notablemente, y se ha convertido en un importante punto de atracción turística. No obstante, y pese a estas circunstancias, la apertura del Parador marcará un antes y un después para la ciudad y también para la isla, tanto por el tipo de turismo que atraerá como porque estará funcionando durante todo el año con una ubicación privilegiada y en un casco histórico sin establecimientos abiertos en invierno.

Paradores anuncia que este año

Paradores ha asegurado que el hotel abrirá al fin este año, aunque no ha precisado cuándo. Dados los antecedentes, es comprensible que evite dar fechas, porque ya no pudo cumplir con su compromiso con el Ayuntamiento de que entrara en funcionamiento el pasado mes de diciembre, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad. La necesidad de arreglar un depósito de agua hecho hace veinte años, deteriorado por la falta de uso, es el último contratiempo que ha frenado la apertura del Parador. Antes fue la crisis económica, el hallazgo de importantes restos arqueológicos que obligaron a modificar el proyecto (y a encarecerlo), la falta de interés del Gobierno central de turno en el proyecto... Esperemos que este año sea, de verdad, el de la apertura del emblemático Parador, porque tardar más de 16 años en construirlo resulta tan excesivo como incomprensible.