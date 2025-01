Se está llevando acabo una nueva Feria del Turismo. Mostramos al mundo entero en diferentes escaparates la belleza de nuestras islas. Las previsiones son buenas. Hay muchas muestras de que vamos a tener una temporada “buena” como la del año pasado. Muchos son los turoperadores que muestran sus intenciones de volver a llenar nuestras islas de turistas e incluso de que, sin saturar los meses fuertes, sean más los que vengan a visitar fuera de la temporada, así poder alargar unos días más las reservas con diferentes actos culturales y deportivos.

Estamos de enhorabuena. Pero delante de todo esto me pregunto ¿Quién dará servicio a todos estos turistas? Porque la mano de obra no sobra en nuestras islas. Al contrario, en breve veremos a los empresarios buscando trabajadores para poder completar sus plantillas. Porque es sabido que la falta de vivienda hace que muchos ya no quieran venir a trabajar a nuestras islas.

Los que viven en chabolas, caravanas y asentamientos que parecen molestas y afean nuestro entorno son los que, muchos de ellos sin papeles, están ofreciendo la mano de obra para acoger a tanto turista. ¿Cómo pensamos solucionar esto? No basta, como se puede leer en una de las tiras de Mafalda, “mirar hacia otro lado” y seguir sin poner solución.

Es verdad que la solución, parece ser, pasa por eliminar toda la oferta ilegal que hay en nuestras islas. Tanto de villas, como de fiestas, como de oferta complementaria. Pero ¿quién es capaz de poner freno a tanta oferta ilegal? Sobre todo, cuando los que cometen las ilegalidades saben que les sale más a cuenta pagar la multa, si se la llegan a cobrar, que dejar de cometer irregularidades.

Espero que todos aquellos que siguen promocionando la imagen y la marca de Ibiza y Formentera como destino turístico, nuestra única fuente de ingresos, tengan en cuenta que no solo se trata de llenar las plazas hoteleras, sino que hay mucho más trabajo por hacer. Que debemos, entre todos, poner fin a tanta oferta ilegal y, también entre todos, poner solución al problema de la vivienda digna y con precios dignos a todos aquellos que tienen que prestar los servicios para que continuemos siendo un destino que ofrezca calidad a nuestros visitantes, pero también dignidad a los que tienen que trabajar para que esto sea una realidad.