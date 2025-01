Ibiza, haz lo que no debes hacer

Las opiniones de Abel Matutes Prats nunca se deben tomar a la ligera. Conoce Ibiza como si la hubieran parido él y su familia, y en parte es cierto (nadie le puede negar el mérito, o lo que sea, de haber contribuido decisivamente a convertir esta isla en lo que hoy es). El jueves afirmó en Fitur que habría que tener en cuenta «dónde y por qué se puede estar molestando al residente» y apuntó a las viviendas turísticas, que «además, colapsan la ciudad». Toda la razón. Estoy con él, aunque su explicación se me ha quedado corta. No son únicamente los pisos turísticos los que nos están expulsando de la isla. Coronando el éxito de su apuesta por el lujo, aquí todo lo que se construye (y las grúas no paran) está destinado exclusivamente para ricos, y empuja al alza también la vivienda de segunda mano. Ya son los trabajadores, de temporada y muchos que no, los que están pagando a precios de turista un techo. La especulación salvaje del mercado inmobiliario ha llegado a todo, y el cierre de los alquileres ilegales, aunque imprescindible y urgente, no acabará por sí solo con ella.

Pero, además, hay otras muchas cosas que nos podrían molestar a los residentes. Que el sueldo se nos quede cada vez más corto mientras se encadenan récords de gasto turístico. Que en Ibiza (casi) todo sea más caro. Que se muevan miles de millones y los servicios públicos den pena.

Si fuera payesa, tal vez me molestaría ver cómo se derrochan miles y miles de litros de agua en piscinas y jardines tropicales mientras se me seca la cosecha de cereal. Que el agua llegue a los hoteles y no al campo.

Nos puede molestar el colapso de las carreteras, de las Urgencias (aun sin gripe), de los espacios naturales (a los que amamos esta tierra)... en esos meses al año en los que los residentes, y nuestros derechos, parecemos no existir. O no poder hablar la lengua propia. Nos molesta la multiplicación de borrachos y drogados al volante, tener que dormir con los tapones puestos, la fiesta ‘non stop’, las faltas de respeto y los que vienen aquí para hacer lo que nunca harían en su casa, lo que no deben. ‘Do your don’ts’, flaco favor hace Matutes Prats con su lema para de The Unexpected a las campañas de las instituciones para cambiar la imagen de desfase de la isla, y a nosotros. Del turismo de «esto es Ibiza», además de molestos, vamos hartos.

