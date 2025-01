No hi ha dret

Vivim mals temps en política. Temps en els que les formacions polítiques de dretes han abandonat qualsevol sentit d’Estat i també de sentit comú. Temps en els que es mercadeja i juga amb el benestar de les persones, amb qüestions tan bàsiques com les pensions i els drets socials.

El passat dimecres, el ple del Congrés dels Diputats havia de convalidar tres reials decrets que es varen aprovar abans d’acabar l’any. Un d’ells, conegut com a òmnibus, era un decret que incorporava un bon grapat de mesures que prorrogaven el que es coneix com a ‘escut social’. Suposava la revalorització de les pensions per tot l’any 2025, també de l’Ingrés Mínim Vital, la gratuïtat del transport públic per a les Illes Balears (que juntament amb Canàries és l’únic territori on el Govern d’Espanya finança la totalitat d’aquesta gratuïtat) però també l’impediment per desnonar famílies vulnerables, ajudes als afectats per la dana, pel volcà de La Palma o per compensar a Ceuta per l’elevat nombre de menors migrants que té acollits.

Sincerament, no hi ha excusa possible per tombar aquest paquet de mesures, però això és el que varen fer la dreta catalana i la dreta espanyola per interessos absolutament partidistes. El paper del Partit Popular és especialment sagnant perquè un partit que es vol dir partit d’Estat, que ha tingut i aspira a tenir responsabilitats de govern, hauria de respectar una sèrie de línies vermelles que han de servir perquè la ciutadania segueixi confiant, sempre i per damunt de tot, en el nostre sistema democràtic, de partits i en la seva classe política. No n’hi ha dret a què el Partit Popular especuli, per interessos merament electorals i partidistes, amb les expectatives i els drets de la gent gran i de la gent que més necessita el suport de l’Estat. És vergonyós que ara, després d’haver votat en contra de la millora de les condicions de vida de la gent, exigeixin solucions a qui les havia posat damunt la taula. La solució primera passa perquè facin, d’una vegada per totes, una oposició responsable i superin que no governen perquè no tenen la majoria suficient.

Per a la gent de les illes és especialment sagnant que, amb el vot del Partit Popular, hagi caigut la gratuïtat del transport públic. Govern balear i Consell Insular s’han afanyat a dir que no es perdrà perquè ho abonaran del seu pressupost, com si això no tingués cap conseqüència per als nostres residents. La té, i greu. Perquè si efectivament es paga amb pressupost del Consell o del Govern aquesta gratuïtat, la ciutadania eivissenca perd 5,6 milions d’euros que l’Estat estava disposat a pagar. D’on els perdem? D’altres serveis o inversions que s’haguessin pogut millorar o dut a terme amb aquests milions. Sortim perdent es miri com es miri. Després ens diran que no tenen a prou pressupost per fer carreteres o per atendre els menors, però serà fruit de la seva màxima irresponsabilitat.

