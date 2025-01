De una mala deriva

Mientras dura el verano, ‘la movida’ se lo lleva todo por delante. El alocado carrusel que soportamos nos arrastra y, sin reacción posible, pasamos los julios y agostos como podemos, es decir, mal. Sabemos que sólo ahora, en temporada baja y con cierta calma, se pueden apuntar propósitos, objetivos y estrategias, para corregir errores y mejorar las cosas. El problema que tenemos es que, un año tras otro, la realidad nos descubre que estas benditas islas ruedan a su aire en una inercia que no tiene control. En los inviernos, desde hace años, se habla y habla en los despachos, pero nos quedamos sólo en los parches. Y no es que nuestros mandarines no quieran solucionar los endémicos problemas que tenemos, sucede algo peor, mucho peor, que no pueden o no saben afrontarlos. Sucede que la gestión les supera, les viene grande. Y los problemas no desaparecen. Se multiplican.

En estos momentos tenemos abiertos demasiados frentes que no encuentran ideas ni decisiones. Y una falta de realismo que da pena. Se quiere frenar la masificación, pero no dicen cómo. ¿Podemos, acaso, colocar el cartel de ‘completo’ o ‘reservado el derecho de admisión’? Como se pregunta un compañero de página, ¿podemos hacer que vengan menos aviones y barcos? ¿Podemos limitar o recortar las plazas turísticas? Son sólo disparos al aire. Y se habla también de desestacionalizar, pero tampoco se dice cómo. Bien están los eventos, las pruebas deportivas, los congresos, la música, el patrimonio y la gastronomía. Bien está todo lo que nos pueda traer turistas entre octubre y mayo, pero ¿por qué no se atacan mercados concretos que ya se han apuntado y tenemos a un tiro de piedra? No me importa repetirlo. Vivo en Barcelona, donde tenemos todo el año un turismo con alto poder adquisitivo y al que le importa un pimiento el sol y la playa. Un turismo que, cámara en ristre, busca cultura, arquitectura, historia y patrimonio. Hablo del turismo oriental que en Barcelona llena los hoteles entre octubre y mayo. Si no hacemos nada por atraerlo, siendo que lo tenemos a sólo una hora en avión, es porque no sabemos ni creemos en lo que tenemos, en lo que podemos ofrecer. Falta promoción. Menos Fitur y disparar a buenas dianas