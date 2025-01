Mis queridos lectores, no se confundan con el título de arriba, Getsemaní. Mi columna de hoy no va del huerto de olivos donde oró Jesús antes de ser prendido tras el fatal beso de Judas (fatal o no, fue el último que recibió en vida), el pistoletazo de salida de su agónica aniquilación.

Mi artículo trata de una gran hacienda ibicenca que, justo por rebosar de olivos, recibió el nombre de Getsemaní por parte de su nuevo propietario, Rafael Sainz de la Cuesta, un potentado madrileño que la compró en 1931. Debió de pensar, además, que un nombre tan bíblico sería del total agrado de su esposa, María del Perpetuo Socorro Fuertes Fernández Maquieira, mujer devotísima −una santa−, entreverada de sotanas y estampitas al son de rezos y oliendo a incienso los domingos y fiestas de guardar, sin olvidar la mucha caridad al uso que practicaba.

Rafael Sainz, que era un brillante agente de cambio y bolsa, procedía de un linaje de banqueros madrileños. Su familia nada menos que poseía un banco en la calle de Alcalá de Madrid (la Banca Sainz). Como es de imaginar, a un hombre de su posición entregado por entero al mundo financiero de la capital, la Ibiza de entonces le quedaba fuera del mapa, muy lejos de los billetes de 500 pesetas a los que estaba tan habituado. Así que nada se le había perdido allí. Pero como un gran amigo suyo −el pintor valenciano Rigoberto Soler− al que había conocido años atrás en Madrid le habló maravillas de la isla, en donde llevaba residiendo ya varios años, no pudo resistirse a pasar con él un tiempo invitado a su casa de Santa Eulària.

De la mano −y los pinceles− de Rigoberto, conoció los cautivadores paisajes ibicencos (los pintores suelen llevarte a las mejores vistas). El flechazo con la isla fue inmediato, toda una revelación. No es que se le apareciera Sant Ciriac bajo una higuera frente al mar, pero casi. Su amigo le había contagiado su pasión por el mundo pitiuso. Lo de Rafael Sainz fue una reacción muy típica (a mí me pasó igual pero con el santo de cuerpo presente), reproducida luego hasta la saciedad en las últimas décadas, como si de una ley física se tratara. Al peninsular que es invitado por otro peninsular que vive en Ibiza a visitar la isla por primera vez, le sobreviene el febril impulso de adquirir a toda prisa una propiedad a fin de no perderse ni un solo matojo, ni una ola, ni un guisat de peix del paraíso que acaban de descubrirle. ¡Qué peste de conversos somos los peninsulares en Ibiza! ¡Una plaga!

Por tanto, Rafael Sainz no tuvo otro empeño que comprar un extensísimo terreno y edificarse en él una gran casa donde veranear. Como es lógico, la quería frente al mar. Pero su mujer, muy de secano ella, le dijo que ni hablar; que no le iba a entregar a Poseidón ninguno de sus hijos −y eso que el matrimonio los tenía a pares−, todos de corta edad, no fuera a ser que una ola le ahogara uno en un santiamén. Así que el hombre acabó por ceder y eligió su residencia en el interior, en la recién bautizada finca de Getsemaní, muy próxima a Santa Eulària, junto a la carretera de Sant Carles.

En 1932, le encargó el proyecto a un arquitecto. Dos años más tarde, la casa fue inaugurada con una celebración por todo lo alto. Hubo refrigerios, música y ball pagès; se invitó a las autoridades locales, a lo más granado de la sociedad ibicenca de entonces y a numerosos artistas: el propio Rigoberto Soler y Antoni Marí Ribas ‘Portmany’, entre otros (Rafael Sainz fue un gran mecenas). Sin olvidar que el anfitrión tuvo el detalle de invitar también a los obreros y a los operarios que intervinieron en la construcción y decoración de la casa. Y es que Rafael Sainz cumplía sobradamente con los dos requisitos que, personalmente, creo básicos para que alguien con empleados a su cargo pueda ser considerado una buena persona: tratarlos bien y pagarles como es debido.

Tales cualidades, y el contar con buenos amigos en Santa Eulària que intercedieron por él, le libraron poco después de ser asesinado por los milicianos en la guerra.

El diseño exterior de la casa −una mansión en toda regla− se inspiraba en los perfiles y las formas de la casa tradicional ibicenca, pero ‘cebada’ literalmente de cemento por sus cuatro costados, a fin de agigantarla para acoger los gustos y necesidades de espacio de la familia y del numeroso personal a su servicio. La casa tenía −y todavía actualmente− 18 habitaciones y 6 cuartos de baño. Cada dormitorio contaba con un lavabo y un tocador, muy a la manera de los hoteles de la época. La grifería, el saneamiento y la calefacción (de la prestigiosa marca alemana Jacobo Schneider) eran de los más avanzados de entonces y causaron sensación en la isla.

La esposa de Rafael Sainz tuvo también una participación activa en la planificación de la residencia. Temerosa por la seguridad de sus numerosos hijos, ordenó cubrir el perímetro de la casa con gravilla, de modo que cualquier paso nocturno alertara a los ocupantes. «Hoy en día», me dice su actual propietaria, «esa gravilla sigue siendo como el foso de un castillo: imposible cruzarlo sin ser oído». Hasta los más fieros perros guardianes pueden quedarse dormidos; la gravilla no.

Pero la gravilla no evitó que las tropas republicanas se apropiaran de Getsemaní en 1936. La casa fue saqueada, sufriendo grandes destrozos. Los milicianos acabaron por forzar la ‘megacaldera’ alemana de la calefacción y el agua caliente −y eso que era robusta como un Panzer−, dejándola bien rota, sin arreglo, condenando así a todos los propietarios que vendrían después a pasar los inviernos poco menos que como osos polares.

Fallecidos ya Rafael Sainz (en 1961) y su esposa, sus hijos acabarían vendiendo la posesión a la familia de los actuales propietarios.

¿Puede una casa antigua retener entre sus paredes el tiempo de cuando se construyó? Tratándose de Getsemaní, la respuesta es sí. Se asemeja el hecho a lo del hotel que recrea Kubrick en su magistral película ‘El resplandor’. Es entrar hoy en esta casa ibicenca llena de historia y retroceder de golpe a la década de los años treinta, a su estética y a sus luces y sus sombras; se respira todavía idéntica atmósfera: una nebulosa en la que los recuerdos son los que se sientan en los sillones hablando de sus cosas de entonces.

Como ‘seres animados’ y enigmáticos que son las casas singulares que realmente valen la pena, esta ha sabido defenderse con uñas y ventanas, con puertas y brazos, preservando a toda costa su intimidad y su legado, patrimonio ya de Ibiza. Pero Getsemaní no lo hubiera logrado de no haber contado con una guardiana excepcional: su actual dueña y ocupante −insobornable, pues los altos precios inmobiliarios de hoy tientan mucho−, cómplice y ama ahora del espíritu genuino de la mansión y sus frondosas y monumentales arboledas, que recuerdan la floresta de ‘El jardín de los Finzi-Contini’ (película inolvidable de Vittorio de Sica).

Solo los dioses sabrán de los muchos fríos e incomodidades que habrá pasado nuestra heroína por no tocarle a Getsemaní ni una palabra, ni una coma a esta suerte de personaje arquitectónico en el que se ha convertido la casa por derecho propio

