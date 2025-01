Aristóteles y una úlcera de estómago

Confieso que en una época de mi vida, cuando ya no sabía qué más inventarme para seguir viajando por el mundo, me matriculé en la carrera de Ciencias Políticas. Mi objetivo no era, para nada, afiliarme a un partido y ponerme a mandar a diestro y siniestro, sino que pensaba, inocente de mí, que era el camino para encontrar un empleo en alguna embajada extranjera en la que pasar unos años antes de saltar a otra para ir tachando países en mi lista de visitables. Tras un par de cursos, la realidad aplastó mis ensoñaciones, demostrándome que con cuatro meses trabajando en hostelería conseguía suficientes fondos para pasar un año cruzando fronteras. Así lo hice y así terminó mi carrera pseudo política y casi también la periodística.

De las pocas asignaturas que cursé todavía conservo un desconcierto total entre lo que la política debería ser y lo que vivimos cada día a nivel local, nacional e internacional . Si Aristóteles levantara la cabeza y viera cómo ha degenerado su concepto de política, seguro que se tomaba un chupito de cicuta a la salud de Sócrates. Porque lo de organizar con normas y reglas la sociedad para garantizar el bien común y la felicidad de la comunidad no se sabe dónde ha quedado. Ahora va todo de «yoísmos»; de «quítate tú para ponerme yo»; de prometer la luna confiando en que la memoria es efímera y pasar acto seguido a inventar excusas para no cumplir lo acordado.

Hay una cosa que se llama hemeroteca, donde es muy fácil encontrar el reguero de promesas hechas e incumplidas por los que nos gobiernan. Incluso San Google sirve para tal menester. Y no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a casi todos, cómo pueden decir Diego donde antes dijeron digo y acostarse a dormir tan tranquilos por la noche.

Ser político no debería ser una profesión ni una condición que se «gane» en unas elecciones. Debería ser una putada de la que salgas con el pelo lleno de canas, divorciado y con una úlcera de estómago, pero dejando un pueblo mejor y más feliz.

