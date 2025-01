Construir más viviendas para alquilarlas a más turistas

Podríamos cubrir toda Ibiza y Formentera de edificios colmenas, construir hasta el último rincón de la costa y de los montes, y seguiría sin haber vivienda asequible para los residentes y los trabajadores de temporada. Porque si todo se destina al alquiler turístico o a la especulación para sacar el máximo dinero posible, como ocurre ahora, construir más sólo sirve para aumentar la posibilidad de negocio mediante la vivienda. El problema no es que falte vivienda en las islas, sino el uso que se le da: es el negocio más lucrativo, porque no importa qué precio pongas, todo se vende o se alquila. Y es fácil, facilísimo, con las plataformas, redes sociales, internet. Lo difícil es que te pillen si no tienes licencia de alquiler turístico, y que después de la larga y farragosa tramitación de un expediente, tengas que pagar una sanción. Así que merece la pena correr el riesgo, y hay mucha gente metida en este negocio redondo.

A río revuelto, ganancia de promotores. Los promotores inmobiliarios de Balears aseguran que la solución al problema de la vivienda es construir 30.000 pisos en las islas y piden facilidades para hacerlo. Incluso advierten de que habrá que echar mano de suelo rústico porque el urbanizable no es suficiente para edificar todo lo que consideran necesario edificar. En su análisis, ni una palabra sobre el alquiler turístico, que es realmente lo que ha dinamitado el mercado de la vivienda en Balears. Sólo pesa su visión interesada, su objetivo: construir cuanto más, mejor (para sus cuentas de resultados).

La máxima de a mayor oferta, bajada de los precios, no necesariamente es así, como está más que demostrado en el caso de la vivienda en destinos turísticos de éxito como Ibiza y Formentera. Donde, de hecho, gran parte de las promociones que se construyen son de lujo, destinadas a un comprador que no es precisamente el residente.

Así que esperemos que nadie tome en serio sus propuestas, basadas en un desarrollismo sin freno que es una grave amenaza para estas islas pequeñas y frágiles. La vivienda debe volver a ser de uso residencial, es necesario regular el mercado y las instituciones tienen que intervenir: estas son las claves, y no más y más cemento.

