Una de palomitas, que llega Trump

Preparen palomitas y contemplen desde el sofá la que se nos viene encima. Con Donald Trump ya presidiendo Estados Unidos, se vienen cositas que tan solo un par de años atrás ni por asomo imaginamos que sucedieran. Lo de la amenaza de invadir Groenlandia o forzar a Canadá a sumarse a la Unión, amén de otros anuncios propios de un mundo distópico, serán poca cosa comparado con las medidas que Trump (y su alter ego Elon Musk) aplicará desde el minuto uno. Y no lo olviden: lo que allí ocurra tendrá consecuencias perversas en el resto del mundo. Incluso en estas islas. Pronto, muchos se subirán al carro y asumirán y propalarán su discurso. Le saldrán aquí montones de aprendices de brujo (allí, Mark Zuckerberg ya quiere que sus oficinas huelan a macho) que, envalentonados, aplaudirán que Trump se chotee del cambio climático (drill, baby, drill), desregule la economía, se dedique a la ‘caza’ de migrantes y trate como ratas a los que no son WASP y al colectivo LGTBI. Titulaba el domingo un periódico de tirada nacional que con Trump de vuelta se acaba el mundo tal y como lo conocíamos desde 1945 y comienza una nueva era, la de la oligarquización, según definición de Joe Biden. Los oligarcas ya asomaron la cabecita con la crisis de 2008, se desacomplejaron tras la pandemia y ahora van a por todas, sin complejos. Ibiza es un claro ejemplo, casi como una prueba piloto, de la oligarquización neoliberal que permite que, a golpe de talón y sin miramientos, unos pocos se apoderen de todo, desde las viviendas a los negocios, las calles, los barrios, las marinas, las tierras... hasta arrinconarnos. Por ejemplo, es curioso cómo, pese a la gravísima crisis habitacional, en la isla se crea vivienda social a cuentagotas, mientras se favorece la construcción de inmuebles de precio inalcanzable incluso para la clase media. Hay aquí políticos que abominan de las VPO pero que hasta ahora disimulaban. No se pierdan cómo (y cuántos) saldrán del armario en breve. Preparen unas palomitas y atiendan al tsunami reaccionario que llega.

