De qui és responsabilitat, fer demòcrates?

La setmana passada deixava vessar dalt aquesta mateixa columna els meus dubtes sobre la salut del nostre sistema democràtic, posant en qüestió si la nostra societat és formada fonamentalment per demòcrates. O no. I ho podríem fer extensiu a tota la nostra part del món, i potser al planeta sencer. Perquè el retorn a una mena de guerra freda fa que la democràcia s’allunyi de mala manera. Quan hom discuteix si el president legítim de Veneçuela és Maduro o Urrutia atenent només al fet de ser d’esquerres o de dretes, important un rave qui degué guanyar realment les eleccions, vol dir que la salut democràtica resulta d’allò més precari.

Els demòcrates, igual que els republicans, no es fan del no-res. Ni aquí ni enlloc. Tenim elements, dins l’entorn social, que porten cada ciutadà concret a acceptar (o a no acceptar) els principis d’una determinada forma d’organitzar la vida política. Hi ha responsabilitats, tant en el fet de crear una ciutadania democràtica, com en el fet de sumir-la en el més profund dels autoritarismes (generalment per via individualista, tot s’ha de dir).

D’alguna manera, les responsabilitats bàsiques, a l’hora de construir demòcrates, recauen en l’Educació -hi recauen tantes coses!- i en la comunicació pública. Quan parl d’Educació, evidentment, en parl en un sentit ampli. Que els jóvens siguin o no demòcrates depèn, en principi, del seu entorn (començant per la família). Famílies amb escassa formació democràtica tendran fills que se l’hauran de construir o tampoc no en tendran, d’esperit, o de punt de vista, democràtic. Però allò que manqui a les famílies ho ha de suplir l’escola. (I hi tenim tantes coses!).

El sistema educatiu resulta clau per formar ciutadans aptes per moure’s com peix dins l’aigua pel sistema democràtic. Per això, els ha d’imbuir de sentit crític, de capacitat per llegir l’entorn (i per llegir, en general), i de voluntat de participar en la cosa pública (i no ser-ne mers subjectes passius). Ara podríem entrar en la discussió de si les característiques actuals del nostre sistema democràtic s’ajusten a aquests objectius, o no, i per què. Però resultaria un tema tan extens que ens ocuparia tota la reflexió (i, per tant, el deixarem per a una pròxima columna).

Al costat de l’àmbit educatiu, allò que resulta fonamental per fer demòcrates és comptar amb una comunicació pública democràtica. Que els mitjans de comunicació estiguin imbuïts de principis democràtics resulta del tot necessari per construir una societat formada bàsicament per demòcrates. Malauradament, allò que tenim, agafem el focus per on l’agafem, no va per aquí. Recentment, hem viscut recessions com ara la de facilitar al màxim, especialment a través de les xarxes socials més poderoses, les fake news. En un món on ja no tens cap garantia que allò que escoltes o llegeixis s’ajusti al que realment ha passat, l’exercici de la democràcia es complica extraordinàriament. Els règims totalitaris generalment han accedit al poder a través de la mentida. I, avui, la mentida és utilitzada com una arma comunicativa de primer ordre. I, si hom la descobreix, no penalitza. Contràriament al que passava fins fa poques dècades.

Podríem obrir el focus des de magnats com Musk o Zuckerberg. I el podríem anar acostant, fins a latituds més pròximes. I ens trobaríem dinàmiques semblants. Avui hi ha periodistes que agafen elements de les xarxes socials, sense verificar-los, i els donen per bons. I que ho facin periodistes constitueix una gran irresponsabilitat, però que també ho facin, posem per cas, alguns jutges, ja passa de taca d’oli. (Posem-ho entre parèntesi i recordem el jutge Aguirre, d’un jutjat de Barcelona, que s’acaba de jubilar, i que ha destacat poderosament en aquest tipus de pràctiques, que deixen el ciutadà comú totalment indefens davant els poders públics).

En parlar de les responsabilitats dels mitjans de comunicació no em referesc només als casos més evidents, com un parell de televisions privades o, en la premsa escrita, l’ínclit Trio de la Benzina madrileny. Em referesc a les pràctiques generals que han portat pràcticament a la desaparició del periodisme d’investigació mentre prolifera el de la wiki o de qualsevol xarxa d’indocumentats i de fanàtics. Sense principis democràtics, difícilment podrem contribuir a generar una ciutadania que pugui exercir com a tal en democràcia.

Sia’m permès aquest crit d’alarma, aquesta preocupació expressada en públic... o aquest clam en el desert.