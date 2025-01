Joan Laporta, un barón rampante

Joan Laporta es un tipo ocurrente, bonachón en ocasiones, con grandes dosis de mala leche, reiterados espasmos irregulares, muy culé, maleducado con quien no le sigue y dispuesto a darlo todo por aquello que piensa. Estas características son buenísimas para un presidente de club de fútbol del siglo pasado, nefastas para el actual.

He seguido al primer Laporta presidente, al candidato a president de la Generalitat, al diputado, el concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, al posterior candidato a la presidencia del Barça perdedor y al ganador. Hablamos de 20 años de perfil público arrebatador, buenísimo para los medios y probablemente peligroso para la gestión de una entidad como el FC Barcelona.

Joan Laporta es la única persona en 44 años de profesión que me ha gritado en un espacio público. Fue hace 20 años, en la antesala del restaurante Drolma, hoy desaparecido. Esperaba a mi invitado sentado en los sofás situados en la antesala del local cuando entró acompañado de dos o tres directivos. Habían quedado en el reservado del Drolma con el presidente de la Federación Catalana. Me levanté de forma educada para saludarlo y dirigirle un protocolario «cómo estás».

Su respuesta fue violenta desde el principio, y gritando respondió: “¿Que cómo estoy? Sois una colla de hipócritas. Todo lo que publicáis son mentiras. Eres un impresentable. Todo lo falseáis. Sois una farsa”. Los gritos debieron llegar a la cocina. El propio Fermí Puig, cuya gran amistad hemos perdido los dos por desgracia, salió de los fogones y cerró las puertas que daban acceso al restaurante. Me sorprendió su reacción. La noticia a la que hacía referencia explicaba la relación de Alejandro Echevarría, su cuñado, conseguidor entonces de la plantilla del Barça sin estar en la directiva, con la Fundación Francisco Franco. Aquella información del excelente periodista deportivo José María Sirvent, que en paz descanse también, trastocó absolutamente la imagen que él quería dar.

Laporta tiene una inteligencia emocional sobresaliente. Él es su único enemigo y ese error lo oculta exponiendo a los que dice quieren hacer daño al Barça. Sus acciones no controladas lo explican. La butifarra descarada mostrada en las instalaciones de estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudí, donde se jugaba la final de la Supercopa, demuestran la vehemencia y la testosterona con la que se mueve. Son sus actos, como el ridículo hecho por Luis Rubiales en el palco de otra final al tocarse sus partes en señal de consolidación de sus logros, lo que los delata. Los dos fueron hechos en espacios públicos y deportivos, y en los dos casos fueron pillados. A saber en otros momentos, como el ya relatado.

Me recuerda a la novela de Italo Calvino ‘El barón rampante’. Cosimo Piovasco, barón de Rondò, es uno de mis personajes literarios preferidos. Con 12 años decidió que, como su entorno familiar era de una disciplina excesiva, viviría mejor en la copa de un árbol. Y allí se fue, y allí habitó entre ramas hasta que se fue con un globo. Así Laporta sigue entre ramas, en su mundo, entendiendo de forma vehemente que los demás no saben. “Yo soy así”, dijo en rueda prensa. Pero eso no soluciona nada.

Suscríbete para seguir leyendo