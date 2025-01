Habitatge a Eivissa: què estam fent

Eivissa comptarà finalment amb una residència per a policies nacionals, guàrdies civils i altres funcionaris de l’Estat, ubicada als terrenys situats vora la Comissaria. Aquesta iniciativa, aprovada en la darrera Comissió Mixta d’Insularitat, i amb el vistiplau del Govern central, és una de les prioritats en les quals hem estat treballant els i les progressistes per ajudar a pal·liar el greu problema d’accés a l’habitatge que patim a les nostres illes.

Som conscients que la manca d’habitatge és un problema molt profund, que requereix solucions que no seran tan ràpides com voldríem, però hi estam fent feina. No poden dir el mateix altres formacions polítiques de dreta i ultradreta. Els populars van posar el fre a la creació d’aquesta residència en l’anterior legislatura, quan el Consell Insular de Vicent Marí va decidir deixar caducar el conveni signat amb diverses administracions per a la construcció d’habitatge en aquest solar. I la ultradreta, que sempre s’omple la boca defensant la Policia, a l’hora de la veritat tampoc va votar a favor de què el Govern central agafi les regnes d’aquest projecte per convertir-lo en una realitat.

Aquesta iniciativa va ser debatuda i aprovada en la darrera Comissió Mixta d’Insularitat, a proposta de la companya del PSOE Milena Herrera. Com a representant d’Eivissa i Formentera al Senat, vaig presentar una esmena -que fou aprovada- perquè la residència pugui acollir no només a policies nacionals, sinó també a altres cossos de seguretat i funcionaris de l’Estat.

Voldria recordar també que, gràcies a la bona feina feta per l’anterior equip de govern progressista a la ciutat d’Eivissa, en aquests moments hi ha 12 habitatges al barri de sa Penya que donen allotjament a policies nacionals, amb lloguers a preus assequibles.

També tenim ja en marxa les obres d’urbanització de Ca n’Escandell, on l’Estat construirà la promoció més gran d’habitatge públic feta a Eivissa, amb prop de 500 pisos. Una vegada més, els i les progressistes som darrere un projecte que ha de transformar la nostra ciutat, incidint en la principal necessitat que té la nostra ciutadania: l’accés a l’habitatge digne i assequible.

Entre d’altres mesures en pro de l’accés a un habitatge digne, vaig presentar una proposta al Senat per limitar la compra d’habitatge a no residents a les illes, en la línia de les mesures que ha anunciat recentment el Govern de l’Estat. No obstant, el meu plantejament va més enllà, ja que també pretén actuar sobre els residents comunitaris, que són els que principalment estan adquirint propietats destinades al sector del luxe i de segones residències. En aquest cas, la petició anava enfocada a aconseguir canviar la normativa de la Unió Europea considerant les illes com territoris especialment vulnerables i protegits, com ja s’ha fet en altres ocasions en indrets tensionats. Al Senat, el PP va votar en contra de la nostra iniciativa, tot i que unes setmanes més tard es va aprovar a la dita Comissió Mixta d’Insularitat, aquesta vegada a proposta del diputat mallorquí, Vicenç Vidal.

Pel que fa a la dreta, que governa les nostres institucions pitiüses i el Govern balear -que és qui té les competències en habitatge-, les mesures implementades no només no han servit per abaixar els preus i augmentar l’oferta, sinó tot el contrari. I continuen oposant-se a limitar els preus del lloguer en les zones tensades. Les polítiques liberals del PP no funcionen per facilitar l’accés a un habitatge digne, i el sensehogarisme es va estenent per les nostres illes. Canviar-los de lloc, per intentar amagar el problema, és una mesura hipòcrita que fomenta la competència entre els diferents municipis per “llevar-se” el problema de damunt i passar-li a un altre territori. Les respostes dels alcaldes pels assentaments de Can Rova i Can Raspalls n’és una bona mostra.

Com a senador únic per Eivissa i Formentera, i com a ciutadà d’aquestes illes, continuaré treballant per fer possible que totes aquestes iniciatives vagin endavant, i perquè ho facin com més aviat millor. Perquè donar solucions al problema de l’habitatge és cada vegada més urgent.

Juanjo Ferrer Martínez és senador d’Eivissa i Formentera

