La falta de vivienda complica alargar la temporada

Reducir la masificación del verano y aumentar los visitantes en los meses de arranque y final de la temporada es el reto que se han marcado el Consell y los ayuntamientos ibicencos de cara a la primera gran feria turística del año, Fitur, que se celebra la próxima semana en Madrid. Esta estrategia, acertada y apoyada en los datos del Sistema de Inteligencia Turística, se mantiene desde hace varios años y pone en el centro la promoción de las pruebas deportivas como un atractivo de la isla, en primavera y otoño (entre otros).

Está claro que las instituciones no deben promover la afluencia de turistas en temporada alta, donde se alcanzan cifras que ya son insostenibles. Lo contrario sería una irresponsabilidad suicida. Pero a la hora de plantear una estrategia de desestacionalización como la que impulsan las instituciones locales no podemos olvidar el principal problema del sector turístico y de toda la economía pitiusa: la falta de trabajadores, tanto cualificados como sin preparación, como consecuencia de la falta de vivienda, provocada a su vez por la especulación ligada al turismo. Es decir, la vivienda existente se destina en su mayor parte al alquiler turístico para obtener la máxima rentabilidad, y la poca que queda para residentes o trabajadores de temporada es impagable y sus condiciones son de enorme precariedad, puesto que esos precios elevados obligan a vivir en pisos o incluso habitaciones compartidas. Es un sistema en el que todo está relacionado y gira en torno al motor económico de las islas, el turismo.

Otra consecuencia de esta situación es la proliferación de asentamientos de infraviviendas por toda la isla, un fenómeno imparable que alcanzó cotas dramáticas el verano pasado con el desalojo del poblado de Can Rova y ante el cual ni los ayuntamientos ni el Consell tienen una planificación conjunta para hacerle frente. Ya hay asentamientos que se mantienen durante el invierno, como Can Rova 2, y es de prever que con el arranque de la temporada vuelvan a surgir los que se forman cada año, cada vez con más habitantes, como el de Can Raspalls, con todos los problemas que llevan asociados (el principal, el riesgo para las personas). Así pues, la estrategia turística debe ir ligada obligatoriamente a la lucha sin cuartel contra el alquiler ilegal de viviendas a turistas, un frente común que debe alinear al Govern, el Consell y los ayuntamientos, así como al Gobierno central, que al fin endurecerá la fiscalidad a los pisos turísticos y los considerará un negocio.

De la misma forma, es preciso impulsar las medidas para sacar viviendas cerradas al mercado y construir pisos de protección oficial para el alquiler, que no puedan destinarse a la venta nunca, o incentivar la rehabilitación de inmuebles antiguos que vayan a dedicarse al arrendamiento. El problema es complejo y requiere de un abordaje global con medidas diferentes -y complementarias- por parte de cada nivel de la Administración. En este aspecto, la lucha partidista enconada en torno a las medidas relacionadas con la vivienda es un gran error, pues el problema reviste tal gravedad que debería ser un asunto de Estado, y no una excusa más para vapulear al adversario.

Reforzar la promoción para atraer turismo en los meses punta de la temporada (abril, mayo, junio, septiembre y octubre) sin duda es la única estrategia de promoción turística posible en Ibiza, pero si esta estrategia no se combina con actuaciones para facilitar el acceso de los trabajadores a la vivienda a precios razonables, la calidad de la oferta turística y el conjunto de la economía de nuestras islas seguirá deteriorándose.