Abús de les pantalles: pandèmia perillosa

Al Parlament de les Illes Balears hi ha una comissió de treball que estudia l’impacte de les pantalles en l’educació. Aquesta comissió ha tingut una sèrie de compareixences d’experts que es poden visionar a internet, i de les realitzades fins ara, m’agradaria compartir algunes de les seves conclusions que consider molt importants.

1a- Durant els darrers anys les empreses tecnològiques ens han fet veure que els infants i adolescents aprenen més i millor quan empren les noves tecnologies digitals. Primera falsedat. No hi ha cap estudi científic que ho hagi confirmat. Aquestes empreses tecnològiques ens ofereixen gratuïtament una tecnologia educativa on els productes són els nostres propis alumnes, i per això no la cobren. Cobren els dispositius però no les aplicacions. Unes empreses que dissenyen les aplicacions per captar la nostra atenció el major temps possible, ja que guanyen més diners com més temps passem amb elles i més informació obtenen dels nostres gustos i interessos.

2a- També s’ha posat de moda parlar de nadius digitals i s’afirma que les noves generacions aprenen intuïtivament a emprar les noves tecnologies. Segona falsedat. Els coneixements informàtics de la gran majoria de nens i adolescents es redueixen només a jugar i seguir unes xarxes socials dissenyades per emprar-se molt fàcilment i a on bàsicament passen moltes hores mirant imatges o vídeos curts passant pantalles infinites. Aquests alumnes de primària i secundària, que passen moltes hores davant d’‘smartphones’ o altres tipus de pantalles, sovint són incapaços d’enviar correctament un correu electrònic, cercar una informació de manera correcta a la xarxa o distingir una informació totalment falsa d’una vertadera. I cada vegada més infants i adolescents no dormen les hores necessàries mirant TikTok, Instagram o altres xarxes socials. I això sense parlar de la facilitat d’accés a les pàgines pornogràfiques.

3a- És necessari un contacte prematur amb la tecnologia digital per emprar-la correctament. Tercera falsedat. Els estudis fins i tot mostren el contrari. Endarrerir el contacte dels infants amb les pantalles té efectes beneficiosos en la capacitat lectora, la millora del vocabulari, la comprensió lectora i la capacitat per fer tasques més complexes amb èxit, i no suposa després cap problema per posar-se ràpidament al dia en l’ús de les noves tecnologies, ben al contrari és un avantatge. Però el que sí que estan comprovant tots els estudis científics sobre l’ús de les pantalles és que creen addicció en molts d’infants i joves, i que a més aquesta no és casual, ja que el seu disseny ho afavoreix a cosa feta. Usos de les xarxes com els «m’agrada» o les notificacions tenen un efecte en l’alliberament de dopamina de l’organisme similar al que produeixen les drogues, i per això creen addicció. El mateix succeeix quan es passen pantalles de reels sense final.

4a.- Per altra banda, cada vegada més estudis relacionen l’abús de l’ús de les pantalles en els infants més petits i la manca de desenvolupament del llenguatge, el creixement de trets autistes, el TDAH i els problemes greus d’agressivitat. També augmenten en general els problemes de salut mental dels nens i adolescents, i malauradament amb aquest tema ara només solem tractar les conseqüències sense anar-hi a la causa originària ni a la prevenció, quan cada vegada més experts assenyalen l’abús de les pantalles al darrere. El mateix està passant amb l’augment dels casos d’assetjament escolar, la violència intrafamiliar dels fills cap als seus progenitors, el creixement dels delictes sexuals comesos per menors i l’augment dels casos de suïcidi entre els adolescents. Òbviament, l’abús de les pantalles no és la causa de tots els problemes, però sovint es troba al darrere de molts d’ells.

Què podem fer? Els experts en pediatria, com l’Acadèmia Americana de Pediatria, i els experts en neurociència ho tenen molt clar: sense interacció humana no hi ha educació, pantalles zero entre els 0 i 3 anys i un màxim de mitja hora diària fins als 6. I dels 6 als 17 anys com menys exposició hi hagi, millor, i aquesta no hauria de ser superior a les dues hores diàries. És clar, a banda de l’ús estrictament educatiu que es faci als centres escolars. Pel que fa a l’ús d’un ‘smartphone’ propi per part dels infants i els adolescents, recomanen també que com més tard millor i sempre amb eines digitals de control parental. I és del tot necessari engegar campanyes per tal que les famílies coneguin les conseqüències de l’abús de les pantalles.

I finalment als centres educatius caldria replantejar-se part del que hem fet fins ara i emprar a les aules les pantalles individuals de l’alumnat només quan estigui clarament justificat el seu ús. Bé perquè s’aprèn alguna competència digital concreta, o bé perquè es realitzen activitats de recerca o d’aprenentatge que impliquen el seu ús individual per part de l’alumnat i precisament per aprendre a fer-ne un bon ús.

Un impacte com aquest, similar al d’una pandèmia pel seu abast, hauria de tractar-se més, com més prompte millor, i en benefici de tothom.

Àlex Pitaluga és diputat per Eivissa del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears

Suscríbete para seguir leyendo