Teresa, una passió per la Rosa

Finalment, tot té el seu lloc i el seu moment, Teresa Navarro Pastor ha cregut arribar l’hora de posar fil a l’agulla i publicar el seu primer llibre, ‘L’ànsia de la rosa’ (Edicions Aïllades/Ramón Mayol, Ibiza 2024). Una presentació, una oferta també, que cal agrair i reconèixer. El llibre és d’una textura i una qualitat oberta i sincera, arriba directament al cor sense pressa ni preàmbuls. Fa justícia al sentir poètic quotidià, vivencial, vertader camí, l’únic camí de la poesia, del poema. El lector podrà gaudir d’un aplec de versos escrits des del cor, des de la sensibilitat precisa i exacta. És un inici, una exploració, un viatge -tota creació sempre és un viatge, un trànsit- per l’univers en aquest cas poètic. A tall d’exemple «La memòria vol arrel del sud /t’invoca callada, /humida et desperta, /palpita en absoluta transparència. /Cau la nit /i el meu cos t’espera». És un reflex, una aproximació clara, directa al sentit viu, a la significació literària. El bon lector podrà gaudir d’un aplec de versos escrits des del cor. Però també cal destacar i en primera línia la qualitat, l’agut anàlisi del llibre que fa al pròleg Neus Cardona Ribas. «Les dones maltractades -escriu l’autora de ‘Pòsit de llum’-, els cossos morts al fons del mar, les identitats ignorades, la posidònia ferida, ‘la pudor de la mort en la consciència’, els poemes ataquen la indolència, la sacsegen, escupen el dolor d’una realitat que ha de travessar les consciències, que ha de ser revulsiva perquè es desentranyi...». Un poemari complet per on l’escenografia dels mots, de les paraules creant el necessari clima, l’atmosfera poètica. ‘L’ànsia de la rosa’ es completa amb l’aportació gràfica magnífica de les il·lustracions de Joan torres Ribas que connecten amb l’esperit del llibre. ‘L’ànsia de la rosa’ és un regal. Gràcies, Teresa.