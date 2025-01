Cerrar el ciclo del agua

Hace unos años lo más normal era circular en coche sin cinturón de seguridad. Hoy en día a la inmensa mayoría ni se nos pasa por la cabeza, ni eso ni circular en motocicleta sin casco, que también era bastante más frecuente hace no tantos años. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, en estos tiempos no concebimos que alguien fume en un avión, un aula o una biblioteca (ojalá pase lo mismo pronto con la acción de tirar la colilla al suelo, y que un día no muy lejano podamos decir que es cosa del pasado).

Al final las costumbres y la conciencia de la gente se va moldeando y evolucionando con la propia sociedad, apoyada por una labor de educación y concienciación que lleva tiempo, pero que afortunadamente evoluciona, y lo que en un momento resultaba habitual, deja de serlo y nos resulta incluso llamativo o alarmante.

Pues bien, estoy convencido de que pronto pasará algo similar con un asunto que nos ha ocupado estos últimos meses en el municipio de Ibiza: estudiar, buscar, y reparar por donde se nos está colando agua de mar a la red de alcantarillado. Tradicionalmente los gestores de los servicios de aguas siempre se han centrado en las fugas de la red de abastecimiento, en que no se “pierda” agua por el camino desde los depósitos hasta los grifos de las casas (y así tienen que seguir siendo). Pero ahora ha llegado el momento de poner el foco también en el alcantarillado para que no se “gane” agua desde que sale de nuestros cuartos de baño hasta que llega a la depuradora, que es un problema igual de grave que el hecho de que se pierda.

Esta agua de mar que se filtra a la red de alcantarillado provoca, primero, que tenga que ser bombeada a la depuradora, con el consiguiente gasto energético innecesario y el desgaste prematuro de los equipos, y segundo, que no se depure en condiciones y por tanto no pueda ser reutilizada. Este es un problema histórico en nuestro municipio, que tiene numerosas infiltraciones de agua salada en la red, y llama la atención que nadie se hubiera puesto manos a la obra hace ya tiempo para solventarlo. Vamos tarde.

Quizás no se le daba importancia por la obsoleta y prácticamente inoperativa depuradora que ha tenido el municipio durante muchísimos años hasta hace apenas unos meses, o por estar a la espera de la nueva contrata de abastecimiento del municipio para llevar a cabo inversiones, que por la pasividad pasmosa de quienes gobernaban, lleva más de 14 años prorrogada con la inversión mínima para funcionar. O quizá simplemente es mejor presumir de ser sostenible en el discurso, pero no tanto a la hora de ponerse a trabajar.

Ahora es momento de ser optimistas. Desde el Ayuntamiento de Ibiza nos hemos puesto a trabajar, anticipándonos a problemas futuros y comenzando a resolver asuntos históricos como estas infiltraciones. Esta misma semana hemos iniciado el sellado de varios puntos clave de la red donde se estaban produciendo estas intrusiones de agua salada, y hace meses hemos preparado un proyecto y buscado financiación para continuar con esos trabajos en toda nuestra red de alcantarillado. Además, la adjudicación de la futura contrata de abastecimiento y alcantarillado está ya en su fase final, y permitirá las tan necesarias inversiones en materia de agua, que junto con el proyecto de localización y reparación de toda la intrusión marina subvencionado por el Govern balear, harán posible que el agua llegue a la nueva depuradora en perfectas condiciones. Nueva depuradora que ya sí podrá depurar correctamente, para la posterior reutilización de esta agua en riegos, baldeos o lo que se necesite, y que el agua bien depurada no vuelva al mar sino que cerremos el ciclo.

Ser sostenible es algo más que un discurso, hay que llevarlo a la práctica, y en muchas ocasiones trabajos técnicos poco visibles para el ciudadano como lo es este proyecto (que además transcurre bajo el suelo) se suele decir que tienen “poco rendimiento político”. Yo en cambio me siento muy orgulloso de poder avanzar en este asunto, y así tener una red sellada mucho más sostenible. No se me ocurre mejor legado que seguir avanzando hacia una reutilización máxima de nuestra agua, cerrando el ciclo y construyendo entre todos una ciudad más sostenible y con mucho mucho futuro.

