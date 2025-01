No entiendo cómo aún no hemos asaltado el Parlament balear. Bueno, sí lo entiendo. Ese no querer meternos en líos, ese no gustarnos mucho los enfrentamientos, tan arraigado en nuestro ADN al final, acabará matándonos. Los ibicencos valemos menos que los habitantes de cualquier otra isla de Balears. No lo digo yo, lo dicen las cuentas parlamentarias, las de representación. Ibiza tiene un diputado menos en la Cámara balear que Menorca (tenían los mismos, pero cedió uno a Formentera cuando esta creó su república independiente del Consell) a pesar de que la isla cuenta con alrededor de 60.000 ciudadanos más, un 60% más.

¿Cómo es posible que llevemos 40 años soportando una situación de discriminación y desigualdad tan flagrante? ¿Cómo hemos tragado durante cuatro décadas con esta palmaria infrarrepresentación en el Parlament balear? ¿Cómo? ¿Cómo no se han juntado todos los partidos en la isla para hacer lo imposible y solucionar esta injusticia?

No pregunto cómo los ibicencos no nos hemos levantado forca en ristre dispuestos a aplicar la llei pagesa porque me temo que la respuesta es que a muy pocos les interesa la política más allá de las cuatro cosas más llamativas para usar en tertulias de barra de bar y debates en comidas familiares.

Los políticos ibicencos han intentado, en diferentes ocasiones, rascar, al menos, un diputado más, para ajustar la representación de las islas en el Parlament un poco más a la distribución de su población. Sin éxito. Seguramente por la falta de consenso y de plantarse frente a sus compañeros de partido de las demás islas. Ahora el Consell vuelve a la carga. Y desde Mallorca y Menorca les afean «las formas». Excusas. Mentiras. ¿Qué más formas quieren? ¿Les parecen poco 40 años soportando una desigualdad que no hace más que aumentar? Menorca se sabe suprarrepresentada (y supradotada, por población y por desgaste turístico) y no quiere renunciar a ese poder. Y Mallorca no quiere líos. O no, al menos, este lío. Me río de la solidaridad balear.

Nos toca empuñar la forca y plantarnos en Mallorca. ¿Alguien tiene a mano un manual de llei pagesa?n

