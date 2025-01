El divertido mercado de la vivienda

Si no fuera un problema tan grave, si no afectara a tanta gente (erosionando su autoestima, su orgullo), el problema de la vivienda en Ibiza y Formentera y todas las noticias que genera darían para una buena serie de comedia. Y por supuesto, si no fuera, también, por la puñetera realidad de que nos puede pasar a cualquiera. Los que tenemos un techo bajo el que guardar las canas con más o menos decencia no solemos, nunca, pensar en que un día, por cualquier circunstancia, nos podemos encontrar calentando acera. Y ay de aquel que no tenga un duro o que llegue a fin de mes rozando el larguero. A ese no le salva entonces ni la Constitución.

No es problema baladí, no. Ya puedes tirar de influencias o dejarte los labios en un boca a boca desesperado e interminable que no encontrarás nada ya no adecuado sino simplemente razonable, medio digno. Y que no tengas que compartir, para mayor escarnio. Porque después de décadas de duro trabajo y de vivir en una especie de oasis más falso que un antiguo duro de seis pesetas, no te dará ni para asomar la naricilla por la puerta. Res de res, inocente. Que tienes el mismo sueldo pero que ves cómo se arruga cada mes, acobardado, por el imparable encarecimiento de la vida. Antes, con mil pesetillas hacías algo; ahora no valen ni para un menú.

Pero volviendo a la serie de comedia, o en este caso más bien de drama de serie B. ¿Se imaginan que le alquila una habitación un okupa que intenta apuñalarte porque, hombre de Dios, no aceptas que se presente a dormir con un par de coleguillas en ese pisito que el jodío aprovecha ilegalmente? ¿Se imaginan que el casero, aunque alquile una vivienda de su propiedad, que ya es pedir, le exige que se vaya durante los seis meses de temporada? ¿O que los vecinos cambien cada dos o tres días porque la furgo o el turismo destartalado o la tienda de campaña han desaparecido en busca de una ubicación con mejores vistas? ¿O que de repente empieza a arder la yurta bajo la que te cobijas? Ni los guionistas más imaginativos pueden superar la esperpéntica situación que ¿vivimos? en estas islas. Si es que...

