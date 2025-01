Subvencions i gestió clientelar al Consell d’Eivissa

La gestió dels recursos públics per part del Consell Insular de Vicent Marí està repleta de greus deficiències i irregularitats. No ho diu el PSOE, sinó l’informe de la Sindicatura de Comptes de l’exercici 2022, que reflecteix xifres alarmants de contractes irregulars, per un valor de 2,7 milions d’euros, possibles fraccionaments contractuals i un ús excessiu de subvencions nominatives, que aquell any varen constituir el 37,6% del total atorgat, mostrant una manera d’actuar d’aquest Consell Insular poc transparent, que mina la confiança pública i limita la igualtat d’oportunitats.

Un dels problemes més preocupants del govern de Vicent Marí és l’abús de les subvencions nominatives, que són assignacions directes a entitats específiques. Aquestes han passat de ser una excepció a convertir-se en la norma, arribant al 51,5% del pressupost per a 2024. Si bé poden estar justificades en certs casos, el seu abús suposa una falta de transparència i promou una relació clientelar entre Administració i administrat, desvirtuant la finalitat de les ajudes públiques.

En canvi, les subvencions de lliure concurrència, mitjançant convocatòries obertes, garanteixen transparència, igualtat d’oportunitats i assignacions basades en el mèrit. “Amb caràcter general, les subvencions es concediran mitjançant un sistema o règim de concurrència competitiva”, estableix l’article 22.1 de la Llei General de Subvencions. Per contra, i d’acord amb aquesta Llei, la concessió de subvencions nominatives ha de ser “excepcional”.

Després de la impugnació per part del PSOE del pressupost 2025 del Consell Insular i les nostres reiterades crítiques a la política “clientelar” de Vicent Marí, el PP ha llançat una campanya d’atac al grup Socialista mentint, manipulant i, fins i tot, dirigint-se directament a aquestes entitats per dir-los que “el PSOE no vol que rebeu les subvencions”. Política clientelar és, precisament, això, utilitzar a les entitats beneficiàries, com va fer el conseller Salvador Losa al Ple del Consell Insular, i dirigir-se després a elles diguent-lis que “el PSOE no vol que us donem subvencions”.

A part de ser absolutament fals, perquè mai hem qüestionat cap subvenció a entitats, sinó la forma de concessió, hem d’advertir que qui realment posa en perill les ajudes del Consell són els mateixos governants del PP, abusant d’un procediment que hauria de ser “excepcional”, com diu la Llei. Si aquestes mateixes entitats reben subvencions d’altres institucions pel procediment ordinari de concurrència competitiva, per què el Consell Insular les ha d’atorgar de manera directa?

L’enumeració de les associacions beneficiàries de subvencions nominatives per part del conseller Salvador Losa durant el Ple va ser una decisió irresponsable que danya la credibilitat institucional. Des del PSOE mai hem utilitzat el nom de les organitzacions socials, associacions i altres entitats com a instrument de confrontació política, al contrari del que està fent el Partit Popular.

Com a oposició, la nostra responsabilitat és impulsar una gestió pública eficient i equitativa que respongui els interessos de la ciutadania. De tota la ciutadania. Les subvencions són ferramentes valuoses per fomentar el desenvolupament cultural, esportiu, social i econòmic de l’illa, que s’han de concedir de manera oberta, amb processos transparents que assegurin la igualtat d’oportunitats, i mai haurien de posar-se al servei d’una manera clientelar de governar, com fa el PP del Consell Insular.

Elena López Bonet és portaveu del PSOE al Consell Insular d’Eivissa

