Rotondas a la ibicenca

Mudarse a Ibiza fuera de temporada, como hizo el menda hace unos meses, resulta perfecto para realizar un estudio de campo estadísticamente fiable sobre el comportamiento del ibicenco de pura cepa, que decimos en mi tierra. Con las hordas de guiris hibernando en sus respectivos países antes de retornar aquí en verano a dejarse la salud y los sous (¿han visto cómo progreso?), el antropólogo de pacotilla tiene el panorama despejado para sacar su bisturí y aplicarlo sobre la población importante, la de verdad. La población local. Y amigos, me gustaría que habláramos de rotondas.

He vivido en varias ciudades desde que me saqué el carnet de conducir, hace ya unos cuantos añitos, y en ninguna vieron mis ojos lo que pasa en Ibiza. Después de haber surcado ya un millar de rotondas en mis recorridos por la isla, a ojo de buen cubero, puedo sentenciar, sin miedo a equivocarme, que sus carriles interiores son de mentirijillas. Pura ciencia ficción. Sencillamente no existen para el ibicenco, que siempre circula por el carril exterior, aunque se haya metido dentro de la rotonda para realizar un cambio de sentido. Una vez consultada, la normativa de la DGT no pone una pega a este comportamiento, vaya por delante, pero como novato garantizo que cuesta un poco acostumbrarse. Todo se andará. Tampoco se me hace raro ya cargar con garrafas de agua mineral, hasta le veo el beneficio crossfitero que aporta a mi salud.

Pero ya que no sobra el sitio libre en la isla, propongo que usemos los espacios muertos de las rotondas para funciones mucho más demandadas por estos lares. Por ejemplo, en los carriles interiores se pueden organizar Mundiales de cocinar algún producto local. Más complicado que organizarlo sería encontrar algún alimento que no cuente ya con su merecido homenaje. Y dentro de las rotondas, ponemos unos bungalows de protección oficial. Alguna ya tienen hasta mascotas esperando dueño, como la del monumento al podenco ibicenco, justo a la entrada de Vila. Denle una vuelta. Pero por fuera, ¿eh?

