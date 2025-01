James Steward o Gary Cooper

Les extrañará la alusión a estos dos actores en el titular de este artículo semanal. Pero seguro que los que saben del tema o conocen al personaje objeto del comentario lo entenderán sin necesidad de ahondar más. Llevamos ya más de quince días desde la moción de censura que catapultó a Óscar Portas a la “silla gestatoria” de la plaza de la Constitución y pese a las “fiestas”, las casetas, las ausencias vacacionales y otras menudeces, esta isla ha entrado en periodo de tranquilidad institucional. Unos días sin sobresaltos, con la placidez del café a eso de las once, el saludo educado, incluso con cierta complicidad, pero sin mostrar mayor entusiasmo, entre fuerzas políticas. Vamos eso que no sucedía desde aquel noviembre del 23, con las escuchas a modo de Cesid trasnochado, un “a las barricadas” de los consellers de Sa Unió, la oposición en postura digna de “esto no va conmigo”, el espíritu (no sé si de Viriato o Llanero solitario, lo digo por la presencia del “indio”, papel que le tocó al bueno de Artal) del señor Córdoba, la jubilación de Carmelo Convalia y otros episodios de nuestra vida cotidiana en el vodevil político que nos ha tocado vivir hasta las vísperas de unos santos inocentes que mucho me temo de “inocentes” solo tenían la referencia en el calendario apostólico y romano. Les puedo asegurar que a mi edad y siendo solo experto en “gramática parda” (algún día les explicaré en qué consiste esta práctica vital) solo rindo pleitesía a mi tía materna, que acaba de cumplir 102 años (han leído bien) y que me consta no me nombra en su testamento. Pero he de decirles que ante Portas (presidente electo) no soy nada objetivo. Soy parcial, por aquello de las sensaciones vividas, aunque nunca fui a sus clases. Creo que su talante, más próximo a la lógica que a la efímera ilusión óptica de los acontecimientos, nos hace estar más cómodos en el racionalismo de santo Tomás que en la fe a lo desconocido. De ahí que me alegre de este clima de paz institucional que estamos viviendo en la entrada de este 2025 de transición. El único sobresalto digno de mención es la elevación a categoría de noticia inquietante la absurda norma de desmontar los chiringuitos un mes al año. Desconozco a quién en su atolondrado juicio se le ha ocurrido semejante medida que espero por la vía del Consell, los chicos de Prohens la pongan en cuarentena (hasta que pase a mejor vida) y volvamos a la placidez del café a las once.