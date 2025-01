Odisea si enfermas más de la cuenta en Ibiza

Somos una familia de Ibiza, con una nena de cuatro años y un bebé de un mes, trabajamos como sanitarios en la isla, uno trabaja en extrahospitalaria y otro en el hospital can mises. Les voy a contar la odisea que debemos sufrir cualquier ibicenco o ibicenca si enfermamos más de la cuenta.

El pasado día 27 de diciembre después de la revisión del primer mes de nuestro bebé, nuestra pediatra Antonella (gran persona y gran profesional) valoró a nuestro bebé y gracias a dios nos envió directamente a HCM a pediatría porque la auscultación no la veía muy normal. Llegamos directamente a la planta de Pediatría de HCM y allí fue cuando empezamos nuestra odisea .

Decidieron el ingreso de nuestro bebé, desde el día 27 al día 29 de diciembre estuvimos ingresados en la planta de Pediatría, sin mejorar nuestro bebé y empeorando con una bronquiolitis que complicó la vida de nuestro bebé. A pesar de los grandes profesionales que nos hemos encontrado(gracias a dios) en la planta de Pediatría del Hospital Can Mises (enfermeros, auxiliares y pediatras) y que atendieron a nuestro hijo, no fue suficiente , porque el empeoramiento de nuestro bebé hizo decidir a la pediatra de guardia, Cris Ferrer, que debíamos trasladar al bebé a Palma lo antes posible porque ellos ya habían hecho todo lo que estaba en sus manos, ya que no hay más medios en esta isla de Ibiza y nuestro bebé estaría en las mejores manos con margen por si seguía empeorando y no llegar al límite.(Decisiones que toman los que son grandes profesionales y saben hasta dónde se puede mantener la patología y al paciente con los medios que tienen).

Sin duda gracias a las decisiones de estos profesionales y la activación al Samu 061 de la Unidad transporte pediátrico de baleares del Hospital Son Espases para trasladar a nuestro hijo en estado crítico con solo un mes, nuestro bebé fue trasladado en helicóptero por la UTPB HUSE 061 por estos grandes profesionales y acompañado de mi mujer hasta el Hospital Son Espases.

Yo tuve que buscar enseguida billete para trasladarme con ellos a Palma y dejar a mi hija de cuatro años con sus abuelos sin poder decirle mucho. (Gracias a dios podía dejar a mi otra hija con los abuelos). ¿Y las personas que no tienen familia cómo lo hacen?

A mi llegada al Hospital Son Espases, esa misma tarde noche a la UCIP (Unidad de Cuidados intensivos de Pediatría), donde nos recibieron sin conocernos de nada, con una gran profesionalidad y una gran humanidad en esos momentos en que la vida de nuestro hijo estaba en un momento complicado y nosotros lejos de nuestra familia y zona de confort.

Desde el día 29 hasta el pasado día 3 de enero, estuvimos día y noche mi mujer y yo con nuestro hijo en la UCIP, hora a hora y día a día, esperando la evolución de la bronquiolitis severa de nuestro bebé.

Qué días llenos de impotencia, siendo sanitarios, saber cómo estaba nuestro hijo y no poder hacer nada, pero vuelvo a dar las gracias a esos grandes profesionales de la UCIP y llenos de humanidad con nosotros y nuestro hijo, en esos momentos tan dolorosos y de incertidumbre.

Una de las preguntas que tengo es ¿por qué en HUSE en los servicios específicos y servicios de especialistas, los profesionales que trabajan en esas unidades están todos formados y aquí en Ibiza seguimos desvistiendo un santo para vestir otro, es decir, parchean un servicio y otro, por qué no hay personal, dicen, y en Palma sí lo hay ? Entonces algo falla, ¿verdad?

¿No será que quienes se dedican y asumen estas grandes responsabilidades sea del partido que sea, son elegidos a dedo o por amiguismo y no tienen ni idea de cómo funcionan los servicios, los profesionales y qué necesitan los usurarios?

En nuestro caso gracias a Dios y a los profesionales de la UCIP de HUSE, nuestro hijo de tan solo un mes, mejoraba poco a poco, día a día y el pasado día 3 de enero nos pasaron a planta de Pediatría, donde otros grandes profesionales y con gran humanidad, nos volvieron a tratar increíblemente bien a nosotros y nuestro hijo y fue donde pudimos respirar algo de todo lo vivido esos días, viendo que el peligro de la vida de nuestro hijo se alejaba.

El día 5 de enero el pediatra nos daba la gran noticia y gran regalo de Reyes, el alta de nuestro hijo sano y salvo y que podíamos volver la noche de Reyes juntos a nuestra casa, no se pudo tener mejor regalo en esta noche mágica.

¿Por qué les cuento todo esto? Pues por la simple razón de que gobierne quien gobierne, si es de color rojo, azul , verde, púrpura o de color de rosa, en la isla de Ibiza estamos vendidos, con algunos colores parece que puede haber más diálogo pero la realidad es que siempre los ciudadanos de nuestra isla estamos vendidos en el tema de la sanidad. Parece que en Ibiza solo es bueno el verano y para el turismo, pero se olvidan de que aquí vivimos más personas y hay más tarjetas sanitarias que en otra islas de Baleares. Parece que se olvidan de que igual el problema no somos los profesionales y los problemas son los o las que deciden ser un cargo político o de la dirección que gestionan este mundo de la sanidad y asumen esta responsabilidad para velar por los mismos derechos de todas las islas de Baleares.

A día de hoy el único argumento que he oído de todos estos políticos, cargos, etc. es que el tema de la vivienda es un gran problema y que por eso cuesta tener grandes profesionales en la isla, y yo me pregunto: ¿y en Mallorca por qué sí tienen servicios especializados y especialistas? (es decir, personal) ¿No están ellos, los políticos o cargos con estas responsabilidades, para solucionar los problemas de la ciudadanía y velar por los mismos derechos que tengamos todos, seamos de la isla que seamos? ¡Pues parece que no! Yo quiero pensar que se olvidan de que ellos también tienen familia, es decir, padres, hijos, primos, etc… se olvidan de que ninguna isla debemos tener menos medios y profesionales y sobre todo menos en el mundo de la salud, o la educación, que son base para nuestros hijos y para nosotros.

Casualidades o no estos días por ejemplo en la extra hospitalaria como es el 061 se dotan de dos ambulancias sanitarizadas, otra ambulancia pediátrica y un recurso nuevo llamado LIMA, en Menorca se ha dotado con un nuevo recurso ambulancia de Soporte vital básico y un nuevo recurso llamado Lima ¿y en Ibiza? en Ibiza nada, porque al parecer no tenemos derechos de tener una asistencia digna como los demás ciudadanos las otras islas, ¿será otra anécdota o casualidad? Un ejemplo más de tantos que nos tratan como ciudadanos de tercera o regional .

¿Es que en Palma no tienen problemas para captar profesionales? Pues lo que tienen que hacer gobierne quien gobierne es reflexionar, porque si no se han dado cuenta, algo o alguien falla y somos población del tercer mundo en Ibiza, con lo que pagamos los impuestos como cualesquiera ciudadanos de Baleares tenemos el mismo derecho a la asistencia sanitaria.

Señores y señoras políticos de esta isla, del Govern balear, lo que tienen que hacer es remar juntos y dejarse de ponerse medallitas y tirarse los trastos a la cabeza diciendo lo que hace el otro mal y tirando tierra para tenernos a los ciudadanos entretenidos y manipulados con sus shows.

Ustedes tienen la obligación y han jurado estar a nuestra disposición de los ciudadanos para solucionar todos los problemas, sean del color que sean, para que nuestra isla y nuestras familias no tengan que pasar por que aparte de que su familiar esté crítico, no pueda tener la atención sanitaria que nos merecemos como cualquier ciudadano balear y permitir que nos tengamos que trasladar a otra isla. Hay que vivirlo para sentir lo mal que se pasa y que estás indefenso e impotente, espero que lo puedan solucionar antes de que le pase a algún familiar de ustedes.

Otras de las casualidades de la vida o no, siempre, esté el partido que esté, hay presupuestos y acuerdos entre todos para subirse los sueldos los gobernantes y los cargos de dirección ¿para mejorar la sanidad de la isla no hay presupuestos? Yo solo les digo que las enfermedades por desgracia las pasamos todos, unos más graves que otros, pero al final la vida hace que todos tengamos problemas de salud. Con la salud no se debe de jugar y menos para beneficiarse de sueldos en cargos con esa responsabilidad que además ni saben ni quieren saber lo que necesita el servicio, el trabajador o el usuario. Igual es porque como no se preocupan y no cuidan al profesional igual no es la culpa de ser la isla de Ibiza, igual la culpa es de todos ustedes.

Por último, decir que el día que yo vea que esos o esos políticos luchen por nosotros y por esa igualdad con hechos y no con promesas, volveré a creer en ellos y ellas.

