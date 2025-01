Cuando los jóvenes podían comprar casa en Ibiza

Están cabreados y con motivo. A este paso muchos se van a plantar con 40 años, o más, en la habitación de su infancia y pidiéndole a la pareja que no haga ruido porque las paredes son de papel. Eternos ‘teenagers’ a su pesar. Sin intimidad ni independencia. O tienen, han tenido o tendrán que regresar a ella después de saborear las mieles de vivir por su cuenta, expulsados del mercado o quemados de dejarse el sueldo para compartir nevera con extraños mientras los años se suceden, asoman las primeras canas y todo empeora. No importa cuánto trabajen, el alquiler siempre sube más y les vuelve cada día más pobres. Les criaron con el cuento del progreso y ahora empiezan a comprender que no tendrán nunca lo que sus padres. Tal vez hayan vivido mejor, presuman de estudios, de viajes, de ‘cosmopolitismo’... pero han sido desahuciados antes de entrar. Podrán comprarse un iPhone pero no cuatro paredes en las que formar su propia familia sin miedo al futuro.

Claro que sus ‘viejos’ no lo tuvieron fácil. Los que no tienen colchón siempre las han pasado perras, pero hubo un tiempo en esta isla en que con empleo y un salario medio se podía ahorrar y, con esfuerzo, hasta se alcanzaba a pagar la entrada de una vivienda. La hipoteca sería un clavo pero, quitando de aquí y de allá, poco a poco se construía el sueño de un hogar. Después llegó el ‘lujo’ y la especulación más desalmada. Ibiza es un activo que agota su escaso suelo en caprichos para ricos y donde cualquier tugurio con dos habitaciones alcanza precios imposibles para las familias trabajadoras. Donde algo tan fundamental como cerrar la puerta de tu casa, un techo, se está convirtiendo en un privilegio exclusivo y a los pobres que les den. Donde los jóvenes desheredados o emigran o tienen ante sí un horizonte de precariedad residencial con la constante amenaza de acabar en la cuneta. Es puro darwinismo social.

Hay mucha gente enfadada, con razón, y en esas aguas también pesca la antipolítica. Si mañana triunfa aquí, que los que hoy mandan no se pregunten ¿cómo fue posible?, sino ¿qué hicimos para evitarlo? Por mi parte auguro que, de seguir así, tal vez no esté tan lejos el día en que ganen los que abogan por construir sin cortapisas y enterrar de una vez la isla en cemento. El réquiem del paraíso.

