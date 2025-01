No era mi intención, pero debido a que las construcciones de hoy en día son como son y se oye todo en el piso de al lado, lo escuché. ¡Y eso que nuestras viviendas deberían ser sostenibles! Por lo del tema medioambiental y el ahorro energético. ¡Pues no! De papel. Neveras en invierno y hornos en verano.

El caso es que estaba desayunando tranquilamente y empecé a oír hablar en el lavadero de al lado. Aquellas voces no me eran familiares, así que salí al mío y agudicé el oído para saber quiénes hablaban y entender lo que decían. Mi gran sorpresa fue comprobar que quien lo hacía era la ropa sucia que había en la cesta de la vecina. ¡Sí, sí! ¡Como lo leen! Y la voz primera que llegó a mis oídos fue la de una camisa blanca que recriminaba a toda la ropa negra su condición y, por tanto, no poder ser metidas juntas en la lavadora. No queda aquí la cosa, pues un pantalón vaquero hizo lo mismo con la ropa roja. ¡Imposible la convivencia dentro del bombo! El tono de la discusión se elevó, volando cuchillos en todas las direcciones. Más o menos como en el ámbito de la política a todos los niveles.

Allí se habló del color de las estaciones, de colores cálidos y fríos, de colores claros y oscuros, alegres y tristes, pobres y ricos, jóvenes y viejos, de colores para cada día de la semana… Y hasta de colores con personalidad y sin ella. Huelga decir que todo aquello me tenía estupefacto. No daba crédito. Aquella ropa tenía que haberle escuchado a sus dueños toda la retahíla y letanía en torno a la que giraba la discusión, a sus cualidades y características otorgadas y atribuidas basándose en no sé qué estudios o investigaciones. He mencionado a sus dueños y debo añadir: fabricantes, redes sociales, programas de televisión, compañeros de trabajo, gente anónima por la calle, vecinos… Pues tantos atributos atribuidos no eran fruto de la influencia de una sola persona ni de una sola vida. Se necesita mucho recorrido y bagaje cultural para dotar al negro de su sentido fúnebre, terrorífico y lúgubre; al rojo, de su sentido trágico, de peligro y de lujuria; para relacionar al verde con la esperanza y el renacimiento; al amarillo, con la alegría y la energía; al naranja, con la confianza y el éxito; al azul, con la calma y la seguridad… Y así sucesivamente. ¡Con lo que me gustan a mí el negro y el rojo, y en qué mal lugar los dejan! Por aquello de la noche y la sangre. ¡Seguro!

Lo que no acabo de tener yo claro son los colores jóvenes y viejos, aunque intuyo por dónde van los tiros. O los ricos y pobres, corriendo el riesgo de equivocarme. Algo parecido sucede con las estaciones, que no lo veo tan claro, adjudicando un color en función del predominante en la naturaleza en ese momento. Ahora bien, en Ibiza, ni lo del marrón del otoño, ni el blanco del invierno, ni el verde de la primavera. Eso sí, el verano es de todos los colores imaginables y concebibles, cumpliendo con el dicho de que para gustos, colores. Y como los gustos han ido cambiando tanto a lo largo de los años, ha habido que inventar colores nuevos que uno no sabe ni cómo se llaman.

