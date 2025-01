El peor aeropuerto de España

Si hay una infraestructura estratégica, imprescindible para la economía de un territorio aislado y que, además, vive casi en exclusiva del turismo, es el aeropuerto. Sin embargo, lejos de disponer de la mejor terminal, podemos afirmar sin titubeos que en Ibiza padecemos la peor de España. Lo avala en parte el informe anual sobre puntualidad de los viajes de AirHelp correspondiente al año pasado, que asegura que el aeródromo pitiuso es el segundo del país donde los pasajeros sufren más retrasos, únicamente superado por el de Palma de Mallorca.

Según dicho estudio, la friolera del 31% de los viajeros que utilizan el aeropuerto de la isla sufren retrasos o la cancelación de su vuelo, mientras que en Mallorca esta cifra se dispara al 35%. El índice de retrasos de la terminal ibicenca se sitúa cinco puntos por encima de la media nacional (26%) y aeródromos como los de Madrid o Barcelona, pese a ser mucho más grandes y difíciles de gestionar, registran niveles notablemente inferiores de demoras (23% y 26%, respectivamente).

Este es, sin duda, uno de los aspectos que convierten nuestra terminal en una de las peores, pero existe un verdadero compendio de chapuzas que, definitivamente, la sitúan en el furgón de cola en cuanto a gestión. Lo ocurrido, por ejemplo, hace una semana, en plena operación retorno de las fiestas navideñas, no tiene justificación alguna. Mientras los grandes aeropuertos mantenían operativos especiales para que no se formaran aglomeraciones en los controles de acceso a la zona de embarque, en Ibiza se redujo el personal al mínimo, funcionando sólo dos arcos se seguridad. Como resultado, colas de más de doscientos pasajeros, que llegaron a esperar más de una hora, produciéndose constantes escenas de tensión y obligando al personal a dar prioridad a los que iban a perder el vuelo, multiplicando el caos y las broncas.

¿Cómo es posible que los gestores del aeropuerto, que tienen acceso al número de vuelos, a su ocupación y, por tanto, pueden anticipar perfectamente las situaciones de saturación que van a producirse en una jornada con tanto movimiento, no sólo no aumenten el personal sino que lo reducen, provocando la citada barahúnda? O son unos incompetentes incapaces de prever lo que sí se afronta con normalidad en cualquier otra terminal del país, o, incluso peor, eran plenamente conscientes de la que se iba a armar y aun así no movieron un dedo para corregirlo.

Lo que se experimenta en los controles de seguridad de Ibiza no se vive en ningún otro lugar. Una vez los pasajeros acceden a esta zona, tienen que recorrer una maratón zigzagueante de catenarias que probablemente establece un récord Guinness, incluso cuando no hay un solo pasajero en la cola. Al contrario que en la inmensa mayoría de infraestructuras de nuestro país, los empleados que supervisan los controles no se toman la molestia de abrir las catenarias cuando éstas no son necesarias, pese a que dicha operación no les llevaría ni medio minuto. En consecuencia, los transeúntes se ven obligados al interminable paseíllo, que en muchos casos afrontan mascullando improperios.

A ello hay que sumar la constante e interminable sensación de obras. Cuando no son el interior se producen en el exterior y con resultados tan desastrosos como los nuevos accesos para vehículos, donde se siguen formando colas interminables porque todos los coches, por tráfico que haya, tienen que detenerse a coger el ticket y esperar que suba la barrera, cuando la operación podría ser mucho más fluida y eficaz.

En esta misma zona se han habilitado aparcamientos en batería, lo que dificulta y retrasa las maniobras, ya que permanentemente se colocan vehículos tras los estacionados para dejar bajar a los pasajeros que trasportan, produciéndose constantemente golpes y situaciones de tensión. De haberse dejado un carril para aparcar en fila y un acceso sin barreras, como ocurre en la práctica totalidad de los aeropuertos, nada de esto ocurriría. Pero hay que exprimir los beneficios por encima del buen funcionamiento y de evitar molestias a los usuarios.

En este mismo contexto hay que situar el exceso publicitario de la terminal. Ahora en invierno da gusto circular junto a las cintas de recogida de equipaje, sin darse de bruces con tótems y todo tipo de soportes publicitarios en mitad del paso. Eso sí, la excesiva y cargante cartelería exterior sigue instalada en fachadas y jardines, pese a que se ha quejado de ello hasta el presidente del Consell.

Y además tenemos el acoso de los taxistas pirata, las broncas que se traen con los conductores legales delante de los atónitos turistas, etcétera. El único acierto en un montón de años es el nuevo acceso a la terminal para los que vienen de Sant Josep. Lo dicho; el peor aeropuerto de España.

