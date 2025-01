El inflador de casas

Mi hijo, de tres años, quiere ser músico. Nadie le ha preguntado por ello, pero él, desde hace un tiempo, lo dice constantemente. Su frase más repetida es «mamá, yo cuando sea mayor...» y a esto añade: «Me voy a comprar... un saxofón, una batería, una guitarra eléctrica, un contrabajo, un piano...». Cada día suma un instrumento nuevo. A mí me encanta escucharlo, poner cara de sorprendida y hacerle preguntas. Que si sabe tocar todo eso, que dónde tocará su música, que cómo suena ese instrumento...

Hace unos días, le dije: «Cariño, ¿dónde vamos a meter todo esto? Si nuestra casa es muy pequeña». Él se quedó pensativo y muy serio dijo: «Necesitamos un inflador». Os podéis imaginar mi cara. Me había perdido. «¿Un inflador?». «Sí, mamá, un inflador de casas», me respondió. «¿Y eso para qué sirve, amor?». «Mamá, para inflar nuestra casa y hacerla tan grande como la casa de vacaciones. Así podré guardar todos mis instrumentos». Sin palabras me dejó.

La imaginación de los niños no tiene límites y es maravillosa. Nunca se me habría ocurrido a mí, desde luego. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá existiera ese inflador y todos pudiéramos tener la casa que necesitamos en Ibiza.

La casa de vacaciones a la que se refería es nuestra casa en la Península. Una casa de campo, con jardín, barbacoa, piscina y cuatro habitaciones amplias donde, por supuesto, podría guardar todo eso con lo que sueña y mucho más. Aquí, en la isla, tenemos alquilada una cajita de cerillas. ¡Y suerte la nuestra! La casera es un amor y pagamos un precio razonable. Pero, no es la casa donde me imagino viviendo para siempre.

Hace un tiempo yo también soñaba con una casa grande en Ibiza. Incluso con comprar algo en la isla. Pero, vender nuestra «casa de vacaciones» apenas nos daría para conseguir aquí un piso de dos habitaciones. Es triste que se haya llegado a estos límites. Estudios por 200.000 euros o pisos normales por 400.000. Una casa como la nuestra de allí, aquí, de un millón para arriba. ¡De locos! La avaricia y la especulación acabarán con la isla y con los sueños de todos los que vivimos aquí. Aunque esto mi hijo aún no lo sabe.

