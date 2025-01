Als anys trenta del segle passat, un conegut líder republicà -crec que va ser Manuel Azaña, però no n’estic segur- proclamava que Espanya ja tenia una República, i que era el moment de fer republicans. Hi havia consciència, idò, de comptar amb una República però no amb una base popular prou sòlida per fer-la consistent i duradora. Calia, a marxes forçades, fer republicans.

Vaig tenir la mateixa idea veient aquell cònclave de presidents autonòmics del PP, format majoritàriament per persones no autonomistes. Certament, el regne d’Espanya, a la fi del franquisme, es va constituir en Estat de les Autonomies, però, quasi mig segle després, no crec que hi hagi un gruix suficient de població autonomista com per sostenir la idea inicial d’aquesta forma d’estat. La majoria dels presidents que apareixien en aquella foto no estaven per l’autonomia de les seues nacionalitats o regions, sinó que s’havien ajuntat per mirar de fer pressió al president del govern espanyol, per canviar el govern a Espanya. Hi eren, idò, en clau estrictament no autonomista. Perquè, fet i fet, la gran majoria d’ells no són partidaris de l’autonomia política de les seues respectives comunitats. Ja ho troben bé, que no siguin autònomes d’Espanya, sinó que en depenguin fins al moll de l’os. Endemés, la majoria d’ells varen pujar al poder, després d’unes eleccions en què no varen treure majoria absoluta, de la mà d’una formació política obertíssimament hostil a l’autonomia i, per tant, anticonstitucional, contrària a la Constitució espanyola (s’ha de deixar ben clar, per poder discernir qui són els constitucionalistes i qui se’n reclamen sense ser-ho ni haver-ho estat mai).

Tenim, idò, un Estat de les Autonomies completament mancat d’autonomistes. Però, encara podem gratar més a fons i preocupar-nos una mica més, si escau. Resulta, també, que tenim una democràcia sense demòcrates? M’hi fa pensar la publicació dels resultats de l’última enquesta de Gadeso, la principal firma d’anàlisi d’opinió que tenim a les Illes Balears.

Observem les dades. Un setanta per cent de les persones enquestades en aquest sondeig desconfien dels partits polítics. Certament, la partitocràcia no constitueix la forma més refinada de democràcia. Però no en tenim cap d’establerta que l’hagi superada. Particularment, m’ha manifestat manta vegada a favor de les llistes obertes, de l’elecció per demarcacions i d’altres formes d’aprofundiment democràtic. Però totes aquestes novetats necessiten també dels partits polítics. El que cal, emperò, és treure el poder excessiu dels aparells dels partits. Tot és qüestió de pesos i balances, al cap i a la fi, dins una imperfecció segurament insuperable del tot, sempre en procés. Que la gent confiï més en les forces i cossos de seguretat o en les forces armades o en la monarquia que no en els partits polítics no constitueix, precisament, un símptoma de gran salut democràtica.

També resulta curiós i, si més no, ens hauria de fer reflexionar, el fet que la gent desconfia del Parlament. Certament, aquesta legislatura el Parlament de les Illes Balears no s’està caracteritzant per una singladura brillant. Començant per l’individu que el PP, per la gràcia de Vox, va triar com a president. Però, al cap i a la fi, la representació de la sobirania popular de la gent de les Illes Balears és al Parlament, i no en cap altre lloc. Ens hauria de preocupar el fet que la gent posi a la coua la seua confiança en el Parlament, per darrere del govern, dels governs dels consells insulars i moltíssim per darrere dels ajuntaments.

I em cau l’ànima als peus en veure que la gent, malgrat no confiar-hi gaire, encara confia més en els jutges que no en els diputats. Això li passa a aquesta mateixa gent que té potestat per elegir els diputats però que, en el sistema napoleònic, no en té per escollir els jutges. Et fies dels que no pots elegir i no et fies d’aquells que pots posar o treure segons el teu criteri (sumant-lo, per descomptat, als criteris de tots els altres ciutadans amb dret a vot).

Què en podem pensar, d’una societat que confia en tots aquells a qui no pot votar (ni, per tant, vota) i que, en canvi, desconfia d’aquells als quals sí que pot votar? La primera idea que ve al cap, des del meu punt de vista, és de calaix: tenim un sistema formalment democràtic; ara és l’hora de fer demòcrates.

