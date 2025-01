El momento de la verdad sobre el lado oscuro del turismo

Este año debería ser el de la verdad respecto a la revisión del modelo turístico actual y su lado oscuro, para reorientarlo con criterios distintos al de conseguir la máxima rentabilidad a cualquier precio, que es lo que nos ha llevado a este desastre en las islas. Al fin hay un consenso más o menos general en que esta carrera enloquecida por hacer caja a costa de destruir el medio ambiente y pisotear los derechos de los residentes no es aceptable. No hace tanto tiempo, todo estaba justificado en nombre de la sacrosanta «prosperidad» que nos traía el turismo, y criticar sus efectos perniciosos te hacía merecedor de todo tipo de improperios, el primero, «turismófobo». Rápido te mandaban a comer algarrobas. Prosperidad sí trae, pero para unos mucho más que para otros. Otros, ya una legión, están condenados a malvivir en infraviviendas o a hacinarse en pisos con desconocidos porque al amparo del «yo hago lo que me da la gana con mi propiedad, que para eso es mía», hemos llegado a un punto en el que no hay vivienda para todo el año a precios pagables. Ha costado, pero al fin se admite que de esos polvos del mercado salvaje, estos poblados chabolistas.

El caso es que las mesas multitudinarias (participan unas 140 entidades de las islas) que puso en marcha el Govern balear para analizar la situación y las posibles soluciones contra la congestión turística llevan unos meses reuniéndose, y en febrero está previsto que se apruebe el primer decreto de medidas urgentes, que entrarán en vigor la próxima temporada. Ojalá se dejen a un lado los intereses de sectores particulares (tan poderosos, con tanto dinero en juego) y se piense de verdad en el presente y el futuro de estas islas y sus habitantes, porque nos jugamos mucho.

Este verano también se pondrá en marcha la regulación de la entrada a la isla de Ibiza de caravanas y, posiblemente, de coches de alquiler. Parece que algo se mueve. Pero es inevitable el escepticismo, hasta comprobar si los cambios son de calado o simples retoques cosméticos para no tocar lo que siempre ha guiado el desarrollo económico de las Pitiusas: el dinero.

