El Gobierno no puede desentenderse de la crisis migratoria

Los datos sobre el aumento de la llegada de migrantes en pateras a las Pitiusas revelan que el tráfico de personas se ha disparado en el último año, hasta alcanzar unas cifras muy elevadas que seguirán en imparable progresión. Formentera, con tan sólo 11.000 habitantes, recibió en 2024 casi 2.700 migrantes, lo que representa uno por cada cuatro residentes y un incremento del 546% con respecto al año anterior. Esta cifra supone el 46% de todos los migrantes llegados a Balears, y casi alcanza al número que recibió Mallorca, con 950.000 habitantes (en esta isla la proporción es de un inmigrante por cada 332 residentes) y un territorio 43 veces mayor. También Ibiza ha recibido un 260% más de migrantes, aunque el número total, 346, es muy inferior al de la pitiusa menor, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Balears. Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud del fenómeno migratorio que están soportando las Pitiusas.

Formentera no cuenta, ni de lejos, con recursos para atender semejante volumen de llegadas, especialmente en el caso de los niños y adolescentes, pues ni siquiera tiene un centro de menores. La dotación de la Guardia Civil es también absolutamente insuficiente para afrontar este problema, tal y como vienen advirtiendo sus asociaciones profesionales. Tampoco hay lugares adecuados para acoger a estas personas que arriban de forma irregular hasta las costas de la isla y que, insistamos en este hecho, no han cometido ningún delito, sino solo una falta administrativa al entrar al territorio español sin permiso. En el caso de Ibiza, la situación también es límite, pues el Consell no cuenta con los medios y el personal para atender a los menores no acompañados, que ya representan la mitad de los 180 menores tutelados por la institución a 31 de diciembre.

El gasto que implica atender esta crisis migratoria es ingente y compromete las cuentas del Consell de Formentera, que incluso ha iniciado el trámite para renunciar a la competencia de menores y devolvérsela al Govern balear. Ante esta situación, el Gobierno central no puede seguir eludiendo su responsabilidad y dejando que sean los consells los que afronten como puedan la llegada cada vez mayor de migrantes y de menores desamparados.

El ejemplo de Canarias, desbordada, debería servir para no cometer los mismos errores antes de que sea demasiado tarde. El principal error del Gobierno en los últimos años ha sido negar la evidencia de que se estaba abriendo una nueva ruta de tráfico de migrantes entre Argelia y las Balears, evitando así actuar para afrontarla. La ruta argelina a Balears -especialmente a Formentera, que es la isla más cercana a la costa norteafricana- no sólo está ya más que consolidada, sino que experimenta un alarmante incremento en el número de personas transportadas por las mafias. La inacción del Gobierno, eludiendo su responsabilidad en la gestión de esta avalancha migratoria, es la principal causa de los apuros que están pasando las instituciones insulares para atender una emergencia que trasciende las competencias estrictamente autonómicas.

Todo indica que, lejos de disminuir, la arribada de migrantes en pateras seguirá aumentando de forma exponencial a lo largo de este año, y las Pitiusas no tienen los medios necesarios para atenderla. Desentenderse de esta situación es una gravísima irresponsabilidad, porque si no se gestiona de forma adecuada puede pasar de ser una crisis de índole humanitario a un problema de orden público, así como de grave vulneración de los derechos de los menores.

La tutela de los menores desamparados es una función de las comunidades autónomas que, en el caso de Balears, se traspasó a los consells insulares. Pero se trata de una competencia que en ningún momento estaba pensada ni dotada para manejar una avalancha de niños y adolescentes migrantes como la que se está produciendo, en un fenómeno que es ya un verdadero asunto de Estado, que trasciende por completo la dimensión autonómica. En consecuencia, es necesario que sea el Gobierno, con fondos estatales, el que financie la atención que se les debe ofrecer y provea a las instituciones locales, las que están en primera línea de la llegada de pateras, de los medios humanos y materiales necesarios para ello. No hacerlo pone en riesgo el tratamiento digno que debe darse a quienes llegan a nuestras costas jugándose la vida, la especial protección que requieren los migrantes menores e hipoteca la capacidad de nuestras instituciones para atender otros servicios públicos y realizar actuaciones imprescindibles necesarias para nuestras islas y el bienestar de sus ciudadanos.