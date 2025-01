‘De algo hay que morir’ es una expresión, una frase hecha que casi todos hemos utilizado alguna vez, seguramente en tono jocoso. Por ejemplo cuando pruebas nuevas recetas de una buena amiga con poco arte culinario o cuando eres fumador empedernido y estás harto de que te den la monserga con lo poco saludable que es. Incluso se han hecho canciones y titulado libros con esa frase.

Pero se me ocurren varios motivos por los que nadie debería morir y esto ya no es una broma.

No deberían morir dos jóvenes ahogados en las paradisíacas aguas pitiusas simplemente por intentar llegar a un país en el que te dejen trabajar, estudiar, ponerte la ropa que te dé la gana y vivir en paz. Que tu cuerpo sin vida acabe arrastrado por la corriente hasta una playa de Formentera, junto a una pelota, un cubo de plástico, restos de posidonia y trozos de madera, no debería ser una opción.

No deberían morir recién nacidos de frío, como está pasando en Gaza, según ha denunciado Naciones Unidas. Bebés que acaban de llegar al mundo y cuyos padres no pueden mantenerles lo suficientemente calientes o no consiguen alimentarles por culpa de una guerra que no han decidido ellos.

No deberían morir los ciudadanos de ningún país porque sus mandamases decidan, desde sus despachos alfombrados, que la nación está por encima del individuo y que valen más unos cientos de kilómetros de tierra para explotar que la vida de miles de ancianos, adultos, jóvenes y niños.

No deberían morir mujeres porque a un tarado le parezca que o suya o de nadie. Y muchísimo menos deberían morir los hijos de esas mujeres porque una alimaña disfrazada de persona quiera infligir el mayor daño posible al progenitor superviviente.

No debería morir gente que pasea o escucha un concierto porque se cruzan con alguien convencido de que su dios así lo quiere.

De algo hay que morir, sí, pero que sea de viejito, porque le hayas sacado todo el jugo a la vida y tu cuerpo esté cansado y tu mente esté en paz, repleta de sensaciones de todo tipo. n

