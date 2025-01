El voto útil y la conciencia tranquila

El pasado 31 de diciembre me encontré en las campanadas de Sant Jordi a la concejala josepina de Unidas Podemos, Mónica Fernández. Me comentó que pese a las críticas recibidas, muchos vecinos le habían felicitado por su decisión de facilitar los presupuestos municipales del PP gracias a su abstención, me aseguró que tenía la conciencia tranquilísima y que «a estas alturas, esto es lo más importante». En su lugar, yo también tendría la conciencia muy tranquila y habría hecho exactamente lo mismo.

Discúlpenme los guardianes de la pureza que se han rasgado las vestiduras y que se lamentan de estas extrañas alianzas, y de cómo es posible y etcétera etcétera. Su opción, entonces, habría sido que la concejala de Unidas Podemos votara en contra y que el alcalde no tuviera más remedio que contar con los votos de Vox para aprobar los presupuestos. En este caso tendríamos un municipio mucho peor -con la supresión del plan de acción para el clima, la reducción al mínimo de las partidas en igualdad y cambio climático y, recordemos, la exigencia de eliminar el catalán en la señalización vertical del municipio y en las comunicaciones del Ayuntamiento-. La ultraderecha se habría llevado un nuevo triunfo, habría impuesto su relato, pero claro, esto te permite poner el grito en el cielo y exclamar: «¡¡El alcalde se abraza a la extrema derecha!!».

Supongo que para el relato partidista y para los del «cuanto peor, mejor», este es un escenario deseable. Para los que quieren lo mejor para Sant Josep, no lo es en absoluto. Y por eso, la decisión de Mónica Fernández me parece la única posible. Evidentemente, estos no son sus presupuestos, pero entre unos presupuestos que considera malos, y otros que podrían ser muchísimo peores, hay que pensar en los vecinos y votar por el mal menor. Y porque la política es eso. Cuando se tiene una mayoría, aplicar tu programa. Cuando no se tiene, o cuando se está en la oposición, utilizar tu capacidad de maniobra para intentar influir, negociar y hacer lo que se pueda. Esto es la política útil, y quien no lo quiera entender, que no lo entienda.

