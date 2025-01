Abandono de la salud mental en las Pitiusas

Ha comenzado un nuevo año. En las Pitiusas hemos pedido muchos deseos para tener una salud mental como se merece, pero los milagros no existen. Cuando empezó esta nueva legislatura, el Partido Popular anunció que iba a potenciar la salud mental en Balears. Nada más lejos de la realidad y en especial en las islas de Ibiza y Formentera. Las familias y amigos que tienen niños, adolescentes y personas adultas con enfermedades mentales saben de lo que hablo. Así como los profesionales que atienden a estos enfermos. La salud mental no es una de sus prioridades sanitarias. Los enfermos bastante tienen con sobrevivir. No existe un compromiso real por parte del Govern de les Illes Balears.

Potenciar la salud se entiende como un aumento de recursos personales y económicos. Tener una hoja de ruta con una planificación previa. Nada de lo anterior mencionado se ha llevado a cabo. Al contrario, los presupuestos que el Govern balear tuvo que retirar por falta de apoyos planteaban la reducción de un 33% en los presupuestos de 2025.

Otros artículos de Estela Terrer Hernández Tribuna Parálisis de la sanidad pública pitiusa

Se ha desmantelado la USMIJ (Unidad de Salud Mental Infantil y Adolescente) que se encuentra en el Centro de Salud de Vila, única unidad de este tipo en las islas de Ibiza y Formentera. No hay ningún psicólogo en la unidad desde octubre de 2024, existiendo dos plazas sin cubrir, además de la plaza del programa de prevención del suicidio en adolescentes, que lleva un año sin ser cubierta. Puesta en aviso con gran antelación al IB-Salut de esta precaria situación.

El PSOE denunció este caso el 4 de diciembre de 2024, junto a la FAFA (Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos), que lo hizo el 11 de diciembre de 2024, mostrando una profunda preocupación que “pone en riesgo la atención que reciben niños y jóvenes con necesidades específicas de apoyo psicológico”. La respuesta del IB-Salut no ha sido otra que culpabilizar a los trabajadores por pedir comisiones de servicios, argumentando que por esa cuestión no se han podido cubrir las plazas. No aportan soluciones reales.

El acceso de los jóvenes a las drogas y al alcohol (recordemos que el actual Consistorio de Ibiza derogó la ordenanza del alcohol como una de sus primeras medidas) está provocando la aparición de problemas mentales que pueden derivar en enfermedades como esquizofrenia, brotes psicóticos, etc. Este tipo de enfermedades ha aumentado de manera alarmante y hay que darle una respuesta urgente. Esta respuesta no puede ser puntual, debe formar parte de una estrategia a medio-largo plazo, dotada de unos medios adecuados acorde a la situación actual y futura. ¿Cuál sería la plantilla ideal teniendo en cuenta la población de las Pitiusas? En la USMIJ se necesitarían seis psicólogos (en la actualidad hay dos plazas en plantilla, las anteriormente nombradas sin cubrir). Está claro que no son una prioridad para este Govern de les Illes Balears.

Gobernantes del Partido Popular, la salud mental de las Pitiusas está abandonada a la suerte de los profesionales que quieren hacer bien su trabajo. Los servicios se encuentran saturados y sobrepasados, con profesionales que tienen que asumir una carga excesiva. Largas listas de espera donde no se puede garantizar la continuidad y calidad de los cuidados de los enfermos y de sus tratamientos. Nos gustaría volver a ver al Sr. Garcerán, gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, anunciar que ha viajado a otros hospitales para traer profesionales de salud mental con el mismo interés que lo hizo con servicios como Cardiología u Oncología.

Tomen nota de este artículo y pónganse a trabajar por la salud mental en las Pitiusas.

Suscríbete para seguir leyendo