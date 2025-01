Deute històric d’Eivissa: nou engany de Vicent Marí

Les recents declaracions del president del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, després de la signatura dels convenis amb el Govern balear per a saldar part del deute històric amb la nostra illa, són una mostra evident de com manipular les dades per a justificar acords insuficients. Una vegada més Vicent Marí intenta presentar com un èxit el que, en realitat, és un retrocés en les reclamacions de la nostra institució.

En la legislatura anterior, Vicent Marí no va dubtar a exigir amb vehemència el pagament immediat dels 11,2 milions d’euros corresponents a les ‘bestretes’ (avançament a compte del nou finançament dels consells) que el Govern balear tenia pendent de pagar a Eivissa des de la legislatura 2011-2015. No obstant això, en l’acord signat ara, el president accepta liquidar únicament 2,5 milions, justificant la resta amb inversions futures encara per definir. Aquesta incoherència de Vicent Marí l’única cosa que demostra és que anteposa els interessos partidistes als interessos de la nostra illa.

Un altre exemple d’aquesta incoherència és el conveni sobre Ca na Putxa. Durant anys, Vicent Marí va criticar durament la falta d’un acord que saldarà el deute pendent. Ara, baix el seu mandat, l’acord signat es limita a 15,7 milions dels 23 milions inicialment reclamats. A més, aquest pagament s’efectuarà en deu anys, una condició que, durant l’anterior Govern progressista, Vicent Marí hauria qualificat d’»inacceptable». És important recordar que durant el govern progressista al Consell Insular (2015-2019), no es va acceptar l’oferta del Govern, perquè es considerava insuficient. Ara Vicent Marí es plega al Govern Balear de Prohens i posa de manifest que aquest conveni no respon a les necessitats reals del Consell Insular d’Eivissa, ni a les expectatives que ell mateix president va crear.

Vicent Marí ha afirmat que «en un any hem avançat més que en els últims vuit». Aquesta declaració és, com menys, malintencionada. El Govern de Francina Armengol va abordar el deute històric de manera seriosa i sistemàtica, realitzant pagaments parcials i establint les bases per a acords que ara es presenten com a exclusius del Govern de Prohens. Durant la legislatura de Francina Armengol, qualsevol avanç era minimitzat o directament criticat pel Partit Popular. Ara, amb resultats més pobres, Vicent Marí celebra acords que a penes compleixen amb el mínim esperat.

Quant a l’Escola d’Hostaleria, Vicent Marí ha destacat el finançament que rebrà Eivissa per part del Govern, argumentant que s’ha aconseguit una important inversió de 4,5 milions d’euros procedents dels fons europeus, els mateixos fons europeus que, s’ha de recordar, el Partit Popular van criticar i no va secundar. Ara es feliciten per una cosa que anteriorment varen rebutjar.

El conveni signat inclou compromisos d’inversions futures que depenen exclusivament de la voluntat política del Govern balear. Sense garanties reals de compliment, aquestes promeses no són més que un acte de fe i màrqueting polític, que deixen en l’aire la seva possible materialització.

L’actitud de Vicent Marí no només reflecteix una falta de coherència, sinó una preocupant submissió a les decisions del Govern balear. En lloc de defensar els interessos d’Eivissa, Vicent Marí ha optat per intentar enganyar, sotmetent-se al Govern balear de Marga Prohens, acceptant acords que no compleixen amb les reivindicacions històriques de la nostra illa que ell mateix exigia amb vehemència.

La ciutadania d’Eivissa mereix que el Consell Insular de Vicent Marí actuï amb transparència, fermesa i compromís, i no com un instrument partidista i de propaganda política.

Víctor Torres Pérez és conseller del Grup PSOE del Consell Insular d’Eivissa

