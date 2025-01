La vivienda, la pobreza, la naturaleza

No hay nada como viajar para obtener una perspectiva diferente de los problemas que golpean a las sociedades. Y la pitiusa está atravesando una situación de extrema dificultad que exige de políticas valientes de las que dependerá su futuro a medio y largo plazo. La falta de vivienda a un precio asequible provoca situaciones nunca vistas y amenaza con dejar al tejido empresarial sin mano de obra.

En la Península alucinan con lo que pasa sobre todo en Ibiza, con una imagen de lujo, fiesta, turismo y riqueza que nada tiene que ver con la realidad. Esa ilusión que nos dura seis meses (algo más ahora por obra y gracia del cambio climático) se torna en horror e impotencia el resto del año, cuando se cae esa pátina de bienestar que nos empeñamos en aplicar para no ver la cruda realidad.

Tenemos asimilada la proliferación de asentamientos que no cumplen las más mínimas exigencias sanitarias y de habitabilidad, pero en el exterior cuesta creerla. Y esas concentraciones de caravanas, tiendas de campaña y otros habitáculos insalubres, incluso en espacios protegidos como ses Feixes des Prat de ses Monges, representan además un riesgo inasumible para los tesoros naturales. Por no hablar de la posidonia, a punto de entrar en una crisis que posiblemente no tenga vuelta atrás; recuerden que su existencia es esencial para que las aguas pitiusas sean de las más cristalinas del mundo. Sin esta planta marina, el sector náutico, por ejemplo, una de sus principales amenazas por los fondeos, se iría al garete.

Esta radiografía predistópica puede intentar aliviarse tanto desde las administraciones como también desde el empresariado y la ciudadanía. El Consell tiene varios retos en 2025: el control de entrada de vehículos y la lucha para aumentar el parque de viviendas asequibles son los principales. La sociedad puede ayudar reduciendo su avaricia, aumentando su empatía hacia quienes buscan un techo y controlando el destino de sus residuos.

Son perogrulladas que, no obstante, es necesario recordar aunque cambiemos de año.

