Qui genera misèria

La frase «no crec que el meu fill pugui comprar mai un habitatge a Eivissa» ja l’he sentit dir a residents de totes les classes socioeconòmiques, inclosos activistes, portaveus sindicals, empresaris o representants polítics amb responsabilitat de govern. Aquesta sentència no afecta només les capes més precaritzades de la societat, sinó que tothom, en un grau o un altre, sap que la situació que hauran d’afrontar els seus fills és realment dramàtica. Durant la temporada, els mitjans de comunicació publiquen una infinitat de notícies i reportatges sobre les dificultats que es viuen cada any per omplir tots els llocs de feina relacionats amb la indústria turística, però, amb perdó dels treballadors de temporada, sovint s’obvia que moltes persones que han nascut o crescut a Eivissa pateixen greus dificultats per accedir a un habitatge i ja tenen assumit que no podran desenvolupar un projecte de vida a la seua terra natal. Sí, és cert que hi ha molta gent que marxa voluntàriament, però una part important ho fa en contra de la seua voluntat, o millor dit ho viu com un procés natural, no traumàtic, perquè mai ha concebut poder independitzar-se a la seua illa. Podríem dir, simplificant-ho molt, que hi ha tres grans grups: els que se’n van; els que queden a Eivissa, però vivint durant molt de temps amb els pares per poder anar estalviant; i els que hereten algun pis dels seus güelus. Aquests últims ara mateix respiren tranquils, certament, però, a diferència dels seus pares i güelus, difícilment podran deixar res en herència als que vinguin després. Tenen la sort d’heretar un pis, però segurament no en podran comprar cap. I això ho pateixen tant els que cobren salaris dignes com els que cobren una misèria. En altres paraules, una única generació, tal com estic veient amb els meus propis ulls, està esgotant tot o bona part del que li ha deixat la seua família amb moltes dècades d’esforços i sacrificis. Que 2025 sigui un any dolent pel negoci de la gent (propietària o llogatera) que genera misèria mitjançant el lloguer turístic il·legal.

