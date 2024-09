Es algo que ya viene siendo habitual, junto a algunas amistades y familiares, que nos pongamos a veces un poco trascendentales cuando llega septiembre. ¡Qué le vamos a hacer!

Hace ya algunas tardes que noto una suave caída de sol cuando a la misma hora de vida contemplativa playera de hace tan sólo una semana, a las siete de la tarde, el sol rabiaba antes de esconderse. Ahora, el mar se ha vuelto plata ya un poco antes en su superficie, advirtiendo así una incipiente oscuridad líquida y templada debajo del chapado. Montada en coche de vuelta a casa, en Los 40 Classic ponen ‘Días de verano’ (2005) de Amaral y de ahí, toda una divagación. Así que, tomando como pretexto la preciosa canción, me pongo a pensar mientras conduzco quizás algo abstraída. La verdad es que si tuviera que poner un ‘pero’ esencialmente optimista a la letra, sería el de la conveniencia de sustituir el ‘no’ por un ‘aún’ cuando repite una y otra vez, «no quedan días de verano». En realidad, la canción hace alusión al tiempo que pasa y se desaprovecha para enmendar algo, concretamente una relación amorosa que se ha estropeado cuando había luz, alegría o felicidad, como en los días de verano. Siguiendo la misma metáfora, entenderíamos quizás que una vez pasado el verano y sus días de sol, se acabaron las oportunidades.

Otros artículos de J. Teresa de Ruz Massanet Tribuna La tragedia que no fue Tribuna Peajes

En ese preciso instante me atraviesa la idea de que este mes noveno de doce, puede antojarse complicado para las personas más sensibles a los cambios en los ciclos cicardianos de luz-oscuridad, de temperatura y sobre todo por lo que supone la vuelta a la rutina; la misma que para otros sería motivo de salvación, ya que los hábitos nos regulan, nos dan seguridad y estabilidad. Sin embargo, no hay que anticiparse, hoy es 3 de septiembre y aún quedan días de verano.

Siguiendo en este ir y venir de ideas y casi atascada en la autovía, me viene a la cabeza que los días de verano idealizados, alejados si es posible del frecuente asedio turístico de muchos lugares, son días perfectos (me ha costado llegar a esta última afirmación). Pero en realidad, lo pueden ser todos, como en ‘Perfect days’ (2024), la última joya de Wim Wenders, donde la sensibilidad, la belleza y la serenidad se encuentran en los pequeños detalles, en la sencillez y en la aceptación de las rutinas de todos los días. Continuando con este cineasta, ahora que mi perfil de conductora sentada al volante permanece con la mirada en un punto fijo y la boca entreabierta, rememoro una escena concreta de una película suya, pero esta vez estoy yo recién salada por el mar en esa secuencia: un ángel vestido con abrigo oscuro se ha pegado a mi ventanilla para escuchar mis alucinatorios y comunes pensamientos, como en ‘Tan lejos, tan cerca’ (1993). Ojalá me susurre al oído, casi rezo. Como he de volver a los quehaceres terrenales, mientras me doy cuenta de que aún llevo arena en los tobillos cuando piso la alfombrilla de la entrada a casa, me digo que en definitiva, cualquier momento puede ser un día perfecto. Supongo que además siempre habrá oportunidades para dar alguna opción a las relaciones de cualquier tipo, porque aún quedarán días de verano incluso aunque sea febrero y llueva.

Suscríbete para seguir leyendo