Asustaviejas

Ha venido mi madre a pasar el agosto en la isla y me ha comentado que las cosas por la Península van «fatal» y que vive aterrorizada por la ola de delincuencia. «Yo ya no salgo de noche», me comenta, «nunca hemos estado peor que ahora». Se trata de una señora mayor y el miedo es comprensible. La canción esta del «nunca hemos estado peor que ahora» se la llevo escuchando toda la vida. De hecho, cuando era niño, a principios de los ochenta, esa frase era un latiguillo común. Toda la vida he oído siempre lo mismo: nunca hemos estado peor, esto es horroroso, antes se vivía tranquilo, etc.

Que esto lo diga una persona mayor lo disculpo porque, a medida que uno envejece, el mundo se convierte en un lugar hostil e incomprensible. Que lo diga una persona de mi edad, que conoció los años ochenta, me repugna y me indigna. Esa época maravillosa donde no teníamos móviles y los chiquillos éramos felices y disfrutábamos el momento, era también la época de la heroína, de los atracos a farmacias, de los asaltos con rehenes a los bancos… por no hablar de la violencia política. Años de plomo, en definitiva. Hay que ser un majadero para echar de menos eso.

Y luego están las estadísticas, que son tozudas. Con 0,61 homicidios por cada 100.000 habitantes, España es uno de los países con menos delitos de sangre de todo el mundo (la media europea es de 2,2). Si hablamos de delincuencia en general, tenemos una tasa que no alcanza los 50 delitos por 100.000 habitantes. Nunca hemos tenido menos delincuencia que ahora. Somos un país muy seguro.

Entonces, ¿a qué se debe esta psicosis? Quizás tengan algo que ver los magazines televisivos que se tragan nuestros mayores, o toda la basura xenófoba que les llega al teléfono móvil a través de whatsapp. Así pues, muchas gracias, Anarrosas, Susannagrisos y Alvises, que le habéis metido el miedo el cuerpo a mi madre y le estáis amargando sus últimos años de vida. No digo lo que pienso de esta gente porque sería un lenguaje inapropiado para esta respetable cabecera, pero vamos, que no hay unidad de medida para cuantificar el asco y la repugnancia que me provocan.

