De gas de la risa y un pene

Recién aterrizado de vacaciones me contacta mi amiga Merce, que está pasando unos días en Ibiza junto a dos amigas y compañeras de trabajo en el Ayuntamiento de Santander. Así que aprovechando que Sant Antoni está en fiestas quedamos para dar una vuelta por el paseo. Nos citamos en la batalla de cartagineses y romanos pero llegamos tarde -aunque me comentan que fue de las más flojas que se recuerdan por falta de efectivos en los ejércitos y la coincidencia con las fiestas de Sant Agustí-. Aun así siempre queda la barbacoa y los conciertos en la playa para disfrutar del ambiente. Luego nos acercamos hasta Eddie’s Diner, donde Five Guys Walk Into a Bar están tocando piezas de buen blues y rock criollo y se queda una noche de lo más apañada. De vuelta por el paseo vamos comentando el ambiente que encontramos y mis amigas disfrutan criticando los estilismos -o ausencia de ellos- de la fauna que nos cruzamos. Les llama la atención la cantidad de jóvenes con globos y botellas que hay a ambos lados del paseo entrando a la gente, aunque nosotros somos invisibles para ellos. Les cuento que son vendedores de gas de la risa y alucinan de que eso pueda hacerse así, con total impunidad y delante de todo el mundo, incluidas las familias que a esa hora pasean con los niños. Pongo la venda y les digo que, de todas formas, si nos olvidamos del mercadillo de venta de globos de colores, parece que el paseo está más tranquilo ahora. En ese momento, un británico totalmente puesto se sale de su grupo de amigos, pide un globo y se va sin pagar, el vendedor sale tras él y el joven se saca el pene del pantalón y lo sopesa con la mano en un gesto desafiante ante la estupefacción de los presentes, incluidos varios niños. De repente, con una estrategia perfecta, los repartidores de gas de la zona rodean al caradura y sin gritos ni aspavientos le acorralan contra una pared. El gallito se guarda el miembro en los pantalones y paga su ración de óxido nitroso antes de desaparecer entre el gentío. Esto me pasa por bocazas y hablar antes de tiempo.

