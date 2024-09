El veraneante y la chica de la playa con niño y abuelos

Dicen que el verano es propicio para el amor y también para las despedidas. Los destinos turísticos como Ibiza se llenan de temporeros, turistas y veraneantes. A simple vista los dos últimos términos pueden parecer lo mismo, pero no lo son. El primero puede que pase un día, una semana o un mes en la isla. El segundo disfruta de todo el periodo estival en ella. Normalmente tiene casa propia en Ibiza, su segunda residencia, y siempre volverá.

Cuando conoces a alguien en verano en la isla, la primera pregunta que viene a la cabeza es si vive todo el año o está de paso en Ibiza. A partir de ese dato se podrá empezar a construir una historia de amor o desamor. Existen muchas combinaciones posibles. Que los dos sean de fuera de la isla pero de la misma ciudad. Bingo. Tienen muchas posibilidades de prosperar. Si los dos viven todo el año en Ibiza, entonces quizás tengan que preguntarse por qué no se han visto antes. Otra posibilidad es que uno viva todo el año en la isla y otro sea un veraneante. En ese caso existen varios escenarios: que el amor dure lo que dura el verano. Estadísticamente, es lo más probable. No lo digo yo, lo dicen todos los artículos que se publican en la prensa en estas fechas, en los que los psicólogos chafan las ilusiones de los amantes ciegos por el deseo de llevar a cabo la verdadera proeza de mantener una relación a distancia fruto de la magia del salitre. Pero también puede pasar que esas dos personas sean capaces de ver todo lo extraordinario el uno del otro y que quieran seguir. Puede ser que alguno de ellos ya haya sacado un billete de avión para volver a verse, o incluso tres. Cabe la posibilidad de que él la quiera llevar a Nueva York, aunque a ella no le gusten las luces de Broadway. Quizás alguno de los dos ya esté planificando las vacaciones del año que viene junto al otro, porque ya no pueda entender que sea de otra manera. Puede que haya uno que tenga más los pies en el suelo y otro que levite. Sólo el tiempo dirá qué pasará con el veraneante y la chica de la playa con niño y abuelos a la que escribieron una canción con este estribillo.

