Entre il·lustració i autoritarisme

Durant la Guerra freda, si més no aparentment, el món es va polaritzar entre aquells que advocaven pel sistema capitalista i aquells que volien implantar el comunisme. Capitalisme i comunisme esdevenien les dues ideologies (en la mesura en què cadascun ho pugui ser) que marcaven la política pertot arreu. També allà on hi havia els anomenats no-aliniats (que generalment sí que tenien tendència a aliniar-se, per molt que ho dissimulassin).

Caigut el Mur de Berlín, camí del que Zygmut Bauman en diu societat líquida, immersos en el frivolisme consumista i en la voràgine egotista, apareix, des del meu punt de vista, una nova polarització mundial. Fa alguns anys que, a l’Europa de l’Est, s’estan utilitzant conceptes que, en una altra època i un altre context, podrien parèixer completament contradictoris, com ara el de “democràcia il·liberal” (suposant que hi pot haver una democràcia liberal i una altra que no ho siga). La democràcia il·liberal seria la ideologia dels populistes polonesos o de l’actual govern d’Hongria o d’Eslovàquia (per entendre’ns).

Com resulta possible, aquesta contradicció (si més no aparent)? Idò perquè, ara mateix, el món s’està polaritzant d’una altra manera. Ho comentava amb en Joan Mir, professor d’Economia de la Universitat de les Illes Balears, durant la celebració de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent. Mir argumentava que el món s’està polaritzant entre la Il·lustració (o la Neoil·lustració, em permet de corregir diacrònicament) i l’Autoritarisme. Crec que té molta raó. Tots els senyals apunten en aquesta direcció.

La divisió, encara que ho pogués semblar, no s’ajusta a la divisió tradicional entre dretes i esquerres, sorgida de la Revolució francesa. La Il·lustració advoca pel pes de la raó, per l’avanç científic (al qual ara hi hauríem de posar, paral·lelament, el de les Humanitats), per la democràcia, la tolerància, el liberalisme (ben entès, és a dir, en el sentit clàssic), els drets humans, etc. Als Estats Units d’Amèrica, per exemple, aquest sector estaria representat, ara mateix, pel Partit Demòcrata (que, segons com, pot ser que porti la primera dona a la presidència, Kamala Harris). A la nostra Europa, aquesta posició il·lustrada (o que ho vol ser) vendria representada pel liberalisme, la socialdemocràcia, la democràcia cristiana, l’ecologisme (i encara no tot) i alguns sectors de l’esquerra alternativa (els més llibertaris).

Al seu davant, l’Autoritarisme apareix també a dreta i a esquerra. Mantenen posicions clarament autoritàries els populistes d’extrema dreta (tant a l’oest com a l’est), inspirats en el lideratge mundial del que ara mateix lidera el Partit Republicà als Estats Units d’Amèrica, Donald Trump. Els il·liberals de l’Est, els satèl·lits de Putin i tota la pesca també formen part d’aquesta pulsió autoritària. I, així mateix, també es manifesta en l’esquerra més ortodoxa. Aquells que no poden discutir sobre determinades qüestions perquè no s’ajusten al manual també formen part d’aquest segment autoritari.

A l’Amèrica Llatina, posem per cas, tenim dirigents il·lustrats tant a la dreta com a l’esquerra. Ho era l’anterior president de Colòmbia (i segurament ho és l’actual), i ho són alguns dirigents centreamericans (no gaires). A la part esquerra, veim com els il·lustrats malden, per exemple, per decantar Veneçuela cap a posicions clarament democràtiques (destaquem, en aquest sentit, la posició del president Boric, de Xile), mentre comparteixen autoritarisme el president Milei de l’Argentina amb el president Maduro, sense anar més lluny. Algú els voldria veure a extrems diferents, però de facto es troben en posicions molt acostades (amb polítiques ben diferents, d’altra banda).

A la nostra part del món, endemés, tenim formacions polítiques que combinen aspectes il·lustrats i aspectes autoritaris. Bona part d’aquestes contradiccions formen part de l’herència del relativisme cultural, que permet a un dirigent iranià dir que un occidental ha de comprendre que allà imperen uns valors diferents i que, per tant, els drets humans no poden ser entesos de la mateixa manera. Que no hi ha universals, vaja. Cosa que topa frontalment amb algun dels principis bàsics de la Il·lustració. Ja de la del segle XVIII, per cert.