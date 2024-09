Un verano cualquiera en el paraíso

La Marina de Ibiza vivió hace una semana un episodio vergonzante: cuatro energúmenos, delincuentes todos con antecedentes, conocidos todos tanto por policías como por vecinos, se liaron a tortas y uno de ellos, tirando de hombría (es ironía, claro), disparó al aire con lo que al parecer era una pistola de fogueo. La detonación provocó una ola de pánico de una intensidad brutal. El lunes, día de libranza, me pasé por la zona, hay que ser masoquista... Hablé con comerciantes y restauradores que vivieron este episodio en directo y destacaron varias cosas. La primera, que echan en falta más presencia policial en las calles. Pero no en coche. Quieren agentes que recorran la calles como se hacía antes y se sigue haciendo, aunque en menor medida (resulta difícil ver a policías pateando las aceras y hay más nacionales que locales, ojo). Segundo, que todos saben quiénes son esos delincuentes y que el miedo les impide hablar. Son vecinos, alguno incluso okupa una vivienda del barrio. Intuyo que lo que más escuece es la impunidad con la que se mueven. La Policía pocas veces puede hacer más y de hecho los cinco delincuentes ya están de nuevo en la calle. Por eso es equiparable la desazón y la impotencia de los vecinos y comerciantes con la de los agentes de todos los cuerpos de seguridad. No entraré a juzgar al juzgador; no soy quien. Porque seguro que también se tuvo que tragar su orgullo al aplicar la ley; ellos también sufren estas incoherencias del sistema.

Pero lo que más me sorprende de este caso es la escasa memoria colectiva. Como sucede con el calor o la saturación turística, cada año es peor que el anterior, incluso el peor de la historia. Cuando no siempre es así. Tres décadas de periodismo y varios años cubriendo sucesos dejan un bagaje interesante, amplio. Ha habido veranos mucho más accidentados y con sucesos de una magnitud mucho mayor. Asesinatos a tiros o quemados en plena calle, secuestros, navajazos, mafias... Ya se sabe que donde hay dinero hay delincuentes. Y les aseguro que en otros puntos turísticos del país la cosa pinta muchísimo peor. En cualquier caso, esto no es óbice para que exijamos, siempre, más seguridad, porque para eso pagamos impuestos... Al menos unos cuantos.

