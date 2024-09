Inaceptable ninguneo a las Pitiusas en migración

La llegada de menores migrantes no acompañados a Ibiza y Formentera está saturando unos servicios que ya son de por sí insuficientes y poniendo a las Pitiusas ante una situación inédita que previsiblemente se agravará a corto plazo con el incremento del tráfico de personas en la ruta entre Argelia y Balears. De hecho, Formentera ni siquiera tiene un centro de menores, por lo que los niños y adolescentes bajo la tutela del Consell deben ser derivados a Ibiza o a Mallorca, con el consiguiente desarraigo y separación de su entorno, muy perjudicial para quienes residen en la isla. Una carencia, por otra parte, que es difícil de entender a estas alturas, y que evidencia la falta de interés que han tenido tradicionalmente los distintos equipos de gobierno para dotar a la isla de los recursos necesarios para poder ejercer de forma adecuada la tutela de los menores.

El caso es que un problema de semejante envergadura requiere una acción coordinada de las distintas Administraciones implicadas: el Gobierno central, el Govern balear y los consells insulares. No debería haber partidismos ni batalla política a la hora de abordar algo incuestionable: las instituciones tienen la obligación de proteger a los menores que arriban a nuestro territorio solos. Sin embargo, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, tenía prevista una reunión con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, el pasado jueves en Palma a la que no estaban convocados los presidentes de los consells pitiusos, que expresaron su lógica indignación. Por el contrario y en lo que es un agravio comparativo inadmisible respecto a las islas menores, sí que iba a asistir el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés (que iba a participar en la rueda de prensa posterior junto a Prohens), así como el conseller mallorquín de Bienestar Social, según detalló la agenda oficial del Govern. La convocatoria de la Delegación del Gobierno de Balears sólo se refería a una reunión entre la ministra y la presidenta balear (no incluía más participantes), y este organismo, cuando este diario le preguntó por qué no había convocado a los presidentes pitiusos, dio a entender que la responsabilidad de avisarles era del Govern, que es el que tiene las competencias en menores. Hasta en eso hay rifirrafe, lamentablemente. Finalmente la reunión se canceló por motivos de salud de la ministra, pero no así la polémica que provocó la exclusión de los máximos representantes de los consells pitiusos de un encuentro en el que deberían haber estado citados desde el principio, sea de quien sea la responsabilidad de llamarles. Como muy bien remarcó el presidente de Formentera, Llorenç Córdoba, las Pitiusas son la frontera sur de Europa en la ruta argelina, y no pueden permanecer al margen de un foro en el que se analiza la situación al más alto nivel. Dada la importancia del asunto a tratar, cuando se reprograme esta reunión los presidentes pitiusos deben figurar entre los participantes, pues son ellos los que tienen la información precisa y directa sobre lo que está ocurriendo en ambas islas y sobre las necesidades que exige esta situación nueva para las Pitiusas, pues nunca hasta ahora se habían producido llegadas de tantas personas al mismo tiempo, lo que tensiona notablemente los recursos disponibles; de hecho ni siquiera hay un lugar permanente donde poder atender a los migrantes.

Por lo pronto, Prohens ha convocado la semana que viene una reunión con los presidentes de los consells para abordar el problema de la migración y especialmente el de los menores no acompañados, una cumbre que es urgente y necesaria. La lástima es que no participe también la ministra de Juventud e Infancia: sería una ocasión única para trabajar en una estrategia común basada en la cooperación institucional y con el objetivo de garantizar los derechos de los niños y adolescentes migrantes que llegan hasta nuestras islas en un absoluto desamparo.