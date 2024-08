Policies de balcó i guiris de calcetins blancs

Perdonin aquest article tan vintage, però quatre anys després encara no he set capaç d’oblidar que durant el confinament alguns insultaven als pares i mares que sortien a passejar amb els seus fills amb autisme, o que pensaven que si sorties a prendre una mica d’aire per Jesús, el meu poble, tot i que estiguessis completament tot sol entre arbres, eres com a mínim un assassí. Els primers assassins, encara ho record, vam ser els universitaris que vam tornar a casa per passar el confinament amb la família. Quin delicte, el nostre. Pareixia que veníem a contagiar a tothom. Una amiga de la carrera em contava que l’Ertzaintza (vaig estudiar al País Basc) li va recriminar a la seua güela que sortís molt sovint, segons els agents, a fer la compra. «Soc una persona major i no puc dur molt de pes, sortiré al súper les vegades que necessiti», va contestar. No només es va acceptar la bateria de mesures (presses tantes a la volta, com podies comprovar científicament si les que funcionaven eren unes o altres?), inclòs el pervers toc de queda, si no que moltes persones (de tot l’espectre ideològic) es van sumar a allò de ser policies de balcó. Ho reconec, a tots aquells us guard una mica de rancor. Aquell Estat policial, aquella criminalització de les veus crítiques, les rodes de premsa amb militars... Hi pens quan segons qui ens dona lliçons de progressisme. El perill és que s’utilitzin causes nobles (protegir-nos davant una crisi sanitària) per justificar certs retrocessos. Salvant moltíssim les distàncies, crec que pot passar amb el turisme. Es parla de garantir la qualitat per damunt de la quantitat. També he compartit aquest discurs en algun moment perquè no tenc una opinió gaire formada en el debat. Només dubtes. Pot parèixer que hi ha persones (turistes) amb o sense qualitat en funció dels sous que tenen. Una Eivissa que expulsés el turisme familiar i jove seria de més qualitat? Amb menys pressió humana, però... més verda? I els jets privats? I el consum d’aigua dels hotels de luxe? I els iots fondejats dalt posidònia? Els guiris de classe mitjana, aquells que duen sandàlies i calcetins blancs, no ho farien.

Suscríbete para seguir leyendo