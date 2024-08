...I Froilán viu ‘la noche de Ibiza’

Agost amb totes les conseqüències tanca la porta i se’n va. Se’n va solitari com va arribar i ens deixa un rastre de calor salvatge, cruel, d’una humitat devastadora de difícil superació. Agonia lluny de l’èxtasi que tots ens mereixem. Agost fou la felicitat -o tal vegada no, qui sap- del turista que ens dona de menjar i també de beure encara que l’aigua a cada dia que passa és problema que marca i defineix una difícil situació que podria provocar metàstasi i altres coses pitjors. Però cal reconèixer que la presència entre nosaltres de Froilán -un nom per la història- ha set una mena de sort, de satisfacció plena, d’alegria de viure. Què seria de nosaltres pobres eivissencs de segona mà i a més a més en estat d’oferta sense la presència de gent cèlebre i famosa. Seria un desert quasi absolut. Froilán, ho puc veure a les fotos que publica Es Diari, i tot el glamur que l’envoltava -no oblidem Belen Perea, no tinc el gustde conèixer-la- en la nit triomfant del luxe i l’esplendor després de superar el trauma de la fira de sant Isidre madrilenya. Dura la vida del Borbón i si a sobre vius a Abu Dabi, quina calor Déu meu, quina calor!, la cosa empitjora terriblement. «Que el real sobrino -diu la nota de redacció- sabe divertirse es algo de sobra conocido. Y que le gusta la noche y las discotecas, también. Discotecas en plural...». Així es presenta Felipe Juan Frolián de Marichalar y Borbón. Un expert en dance, house i techno, que no sé el que vol dir ni m’interessa. Els poetes, je, je, no venim de l’àcid, venim del món del pensament. Per sobreviure, els indígenes de l’illa necessitam com aigua de maig la visita de tots els froilans del món i de la terra i arribar tranquils a final de mes, cobrar quatre pessetes i alenar enmig d’un univers de luxe, plàstic i merda a tots els nivells. Avui es clausura l’agost, no plou i els polítics tornen de vacances. Froilán entre nosaltres, al·leluia, al·leluia germans guanyarem el cel. Gràcies Marichalar, gràcies.