Simetria i proporció

A més dels campaments i el desastre de l’habitatge, uns altres problemes de l’agost del 24 han estat líquids. Col·lapse, accidents i creuers a la mar. Falta d’aigua en terra. Ni el que passa a l’aigua salada ni el que passa amb l’aigua dolça són casualitats. Són fruit de l’acció dels humans. Temporals n’hi ha hagut sempre, tot i que ara el canvi climàtic fa que siguin més freqüents, més forts i més imprevisibles. Però la clau és que mai hi ha hagut tantes persones embarcades donant voltes. Que no hi ha aigua dolça per a tanta gent i que els aqüífers han dit prou fa dècades que es sap. No és res nou, tot i que ara alguns es sorprenguin.

La gent que no n’ha estudiat no sap de lleis. Però la gent té clara la idea de simetria i la idea de proporció. Quan la llei s’allunya de la simetria i la proporció es torna incomprensible i és percebuda com injusta per la gent que no sap dret, però té sentit comú. Veiem alguns exemples.

A ses Salines varen aparèixer tres guàrdies civils i tres policies locals per una manifestació d’una vintena de persones brandant una pancarta que deia “canviem el rumb”. Aquest diari informava el dia 11 d’agost que els sis agents es varen desplaçar fins a ses Salines per “supervisar el desenvolupament de l’acció”. Però cada dia s’ha col·lapsat la carretera i el camp davant el mirador des Vedrà i no hi ha hagut una presència simètrica i proporcionada de forces de l’ordre multant i retirant cotxes mal aparcats. No seria simètric i proporcionat que 30 policies locals i 30 guàrdies civils supervisassin el desenvolupament de l’acció, l’aparcament, l’elaboració i comerç dels mojitos i el fil musical?

Fa molts anys que anar a nedar, fer immersió, caiac, pàdel surf, o llogar un patí de pedals és una pràctica perillosa a moltes platges i cales on els motoritzats en llanxes o en motos naveguen, embarquen i desembarquen sense cap control i on les línies de boies per delimitar àrees no es respecten i ningú les fa respectar. És simètric i proporcionat que el dèbil, l’equivalent del vianant al carrer, sigui el que corri amb el risc? A Mallorca dies passats hi ha hagut un accident mortal perquè una llanxa va envestir una barca que pescava els calamars i va matar un al·lot de 20 anys. Quan escric aquest article encara no està clar que els responsables estiguin detinguts. Ves que no hagi passat com aquells altres compatriotes seus, servidors de la llei, per cert, que van apallissar un taxista i ja són al seu país.

Que no hi ha aigua per a l’ús que se’n fa en temporada es sap des de fa dècades. No és un problema nou, tot i que la sequera ha exagerat la situació. Joan Tur Rosselló recordava dies passats com l’illa verger es va eixugar fa dècades. No és simètric ni proporcionat que mentre hi ha restriccions i es demana estalvi a la població l’aigua es malgasti per regar els jardins tropicals i omplir les piscines dels milionaris.

Les polítiques en general i les polítiques ambientals en particular han de ser justes i semblar-ho. Han de ser simètriques i proporcionades. La revolta de les armilles grogues a França ens va recordar que la política més correcta i benintencionada, com apujar els impostos al dièsel, té efectes no esperats i nocius si la població la percep com injusta. Els executius o funcionaris de París van a treballar en metro subvencionat i tenen utilitaris elèctrics. Però els pagesos i transportistes no poden deixar d’utilitzar els seus tractors, camions o furgonetes de gasoil. A les Illes Balears, el caràcter de la penya sembla més similar al de les ovelles badegues que al dels pagesos francesos.

Per canviar les coses fa falta ficar-s’hi, i ficar-s’hi comença per voler-s’hi ficar. No ficar-s’hi vol dir admetre que el caos ja els va bé. Una nit, fa anys, a una cala eivissenca a la que es baixa barda avall, hi havia una baralla d’anglesos davant un bar. Un munt. Crits, pinyes, coces i cadires a l’aire. Amb uns amics ens ho miràvem des de l’altre costat del carrer amb la mescla de curiositat i indolència que un té quan va al zoo una tarda calorosa i s’atura davant l’espai dels orangutans. Aleshores vàrem veure baixar barda avall el cotxe de la policia municipal i ens vàrem animar. Però, quan eren a mitja baixada, degueren veure el panorama i varen fer mitja volta.

El que s’ha de fer a les Illes Balears amb la massificació turística, la gestió dels recursos naturals, el litoral, l’aigua, etc. és relativament senzill i raonable. No hi ha solucions miraculoses ni immediates, però el rumb és clar. No cal ser un geni ni dedicar mesos o anys a pensar profundament en uns temes sobre els que fa dècades que s’ha estudiat i escrit tant. Una altra cosa és que algú ho vulgui fer. La voluntat política d’actuar són figues d’un altre paner. Si no hi ha voluntat política, fer veure que s’està molt compungit i s’estan estudiant plans i mesures és una estratègia profundament asimètrica i profundament desproporcionada. Profundament injusta.