Ibiza, una ciudad por recuperar

Una de las premisas básicas de la arquitectura es atender al entorno en sus construcciones y que, más allá de levantar edificios, cree espacios de vida cómodos, bellos y eficientes. Sucede, sin embargo, que los arquitectos sólo construyen donde pueden hacerlo, sobre suelo ya diseñado por planes urbanísticos que en el caso de Ibiza han sido cortoplacistas, se han hecho sin la imprescindible previsión y en los que ha jugado un papel determinante la especulación. De todo ello resulta la ciudad que tenemos hoy, constreñida, irreconocible, sin espacios verdes ni equipamientos y a tal punto desmemoriada y descontextualizada que el actual Ensanche nos castiga con una brutal ruptura con la ciudad primigenia. Ibiza ha crecido sin señas de identidad, invertebrada, sin la continuidad edilicia que hubiera podido conseguirse sin caer por ello en mimetismos. Nuestro anodino Ensanche se confunde hoy, en una situación ya reversible, con el de cualquier otra ciudad.

Nuestro querido edil proclama un precioso lema: “Ibiza, una ciutat per viure-hi”. Nos dice que se han sentado las bases para mejorar en limpieza, seguridad, movilidad, aparcamiento y vivienda, pero digo yo que después de sentar las bases, habrá que construir el edificio, cosa que no vemos que se haga. Los vecinos siguen lejos de ser el centro de las políticas públicas y la ciudad sigue sin afrontar un proceso de transformación que la haga más inclusiva, amable y humana. Por más que se nos diga, no vemos que aspectos como el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida sean requerimientos que hayan experimentado mejoras. No las vemos. Sobra escaparate. Sobran parches, sobran futuribles y faltan hechos. Necesitamos recuperar entornos de vida que incidan positivamente en la salud mental y física de los ciudadanos, que mejoren la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y que prioricen a las personas, a los vecinos, sobre cualquier otro planteamiento. Lo que de momento tenemos es lo que cualquiera puede ver y es motivo de quejas, una ciudad desarticulada, incómoda y de difícil habitación.